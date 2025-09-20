Motivul pentru care un bărbat de 81 de ani refuză să renunțe la muncă. Și soția lui încă lucrează: „Nu o fac pentru salariu”

Mike Plummer, un bărbat de 81 de ani, refuză să renunțe la muncă. Deși se află la pensie de mai bine de două decenii, bărbatul continuă să fie activ în câmpul profesional. Și soția sa, care are 74 de ani, încă lucrează.

Un bărbat originar din Florida, SUA, refuză să părăsească câmpul muncii la vârsta de 81 de ani. Alături de soția sa, în vârstă de 74 de ani, lucrează la un magazin din Jacksonville.

Deși bărbatul a ieșit la pensie, oficial, în 1999, a refuzat să părăsească activitatea profesională.

Soția lui lucrează cu jumătate de normă, iar Mike Plummer lucrează 2 zile pe săptămână, între 10:00 și 14:00. Mike Plummer a mărturisit că merge la muncă nu pentru bani, ci pentru a construi conexiuni. Bărbatul s-a pensionat în anul 1999 și a studiat ingineria. De altfel, de-a lungul anilor, a reușit să obțină 3 diplome de master – inginerie, cercetare operațională și dezvoltare organizațională. În anii 1980, a lucrat pentru o companie „startup”.

„Din punct de vedere financiar, nu trebuie să continuăm să lucrăm, dar nu avem planuri reale de a ne pensiona complet. Amândoi suntem întrebați des: «De ce mai lucrezi? Nu ai nevoie de bani». Dar la 70 și 80 de ani, prietenii mor sau au probleme medicale, iar tu pierzi acea conexiune socială.

Eu lucrez pentru că trebuie să mă mișc constant, să construiesc conexiuni și să descopăr lucruri noi. Nu o fac pentru salariu. Este secretul meu pentru a îmbătrâni frumos”, a povestit Mike pentru publicația Business Insider.

