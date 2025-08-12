Mugur ISĂRESCU prezintă Raportul trimestrial asupra inflației

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marți, Raportul trimestrial asupra inflației.

Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Consiliul de Administrație al BNR a analizat și aprobat, în ședința de politică monetară de vineri, și Raportul asupra inflației, ediția august 2025, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vești bune de la șeful BNR pentru românii care țin banii la saltea. Ce se întâmplă cu leul românesc în raport cu moneda euro