Mugur Mihăescu: Prestația lui Nicușor Dan la președinția țării, „INEXISTENTĂ”. Planul opoziției împotriva celor aflați la putere

Ruxandra Radulescu
16 sept. 2025, 18:20, Actualitate
Mugur Mihăescu, actor și membru AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că singurul lucru pe care îl poate face opoziția, în contextul actualei guvernări, este să contribuie la „destructurarea deep state-ului”. De asemenea, invitatul a evaluat prestația lui Nicușor Dan, în funcția de președinte, ca fiind „inexistentă”. 

Mugur Mihăescu este de părere că singurul mod de a lupta împotriva celor aflați, la acest moment, la putere este să „joci la destructurarea deep state-ului”

„Singurul lucru este să poți să joci la destructurarea deep state-ului și să și să te vadă oamenii care vor prelua, ducându-te în Marea Britanie, ducându-te în Polonia, având relații în continuare la nivel de prietenie, că nu poți să reprezinți statul în departamentul american. Doar așa poți. Ceilalți dintr-un partid care a fost și ăla acaparat și tras tot în zona neomarxistă, mă refer la PSD, mie îmi pare rău că nu mai există social-democrație și că a fost și ăsta acaparat”, a precizat Mugur Mihăescu.

Întrebat de jurnalistul Ionuț Cristache cum ar evalua prestația lui Nicușor Dan în funcția de președinte, după aproximativ 100 de zile de mandat, Mugur Mihăescu a răspuns scurt și la obiect: „Inexistentă”.

