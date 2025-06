Mugur Mihăescu(AUR): „Nu e normal tot ce înseamnă subvenție la partide. 10-15% e suficient”

Parlamentarii AUR spun că ar vota cu două mâini amendamentul prin care se va interzice încasarea banilor pentru chirie de către senatorii și deputații care au proprietăți în București sau Ilfov. Ba mai mult, liderii partidului au spus că vor dona subvenția pe care o primesc de la stat. Deputatul Mugur Mihăescu spune că nu s-a putut face acest lucru pentru că riscau dosar penal: „Ai voie să faci numai ce spune legea, cu banii partidului.”

Mugur Mihăescu(AUR) spune că partidul pe care-l reprezintă a susținut încă de acum 3 ani reducerea subvenției de la stat pentru partide. AUR a beneficiat de peste 8 milioane de lei în campania electorală, potrivit Expert Forum, bani pe care i-au folosit pentru decontarea activităților electorale.

Cei de la AUR, mai spune deputatul Mugur Mihăescu, vor vota cu „două mâini” amendamentul prin care nu se vor mai deconta banii de chirie acelor parlamentari care sunt proprietari de case și terenuri în București și Ilfov.

Mihăescu este unul dintre parlamentarii care au beneficiat de această lege. În același timp, deține și proprietăți în zonele menționate mai sus.

„Eu nu am nicio problemă să donez această sumă pe care am încasat-o unui eveniment de caritate. Noi nu am știut ce încasăm”, a mai spus Mihăescu.