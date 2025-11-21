Munca livratorilor a început să se simtă la PIB. Venituri de sute de milioane de euro realizate în domeniu

Industria serviciilor de livrare rapidă din România a ajuns la venituri anule de aproximativ un miliard de euro, în 2023, domeniul a realizat venituri de peste 970 de milioane de euro, de peste 10 ori mai mult față de 2019.

Tot în 2023, sectorul a contribuit cu aproximativ 0,18% la construcția PIB-ului țării. În cinci ani, contribuția directă la PIB a livratorilor a crescut de 18 ori, potrivit România TV.

Autorul recomandă:

Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul