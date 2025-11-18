Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”

Românii de bun simț, majoritatea, s-au solidarizat cu muncitorii din Himalaya și Indochina. Multora le este rușine de tratamentul iresponsabil al concetățenilor față de asiaticii care le aduc pizza la ușă. Dar mesajul acestui livrator nepalez pe scuter din România a devenit viral, „Vă rog să păstrați distanța. Mama mă așteaptă acasă”. Evident, un alt român l-a ajutat să transmită acest mesaj pe rucsac.

“Au venit să muncească în România, asa cum mulți români au mers să muncească în vestul Europei. Diferența este că nu am auzit de bande de hoți nepaleze/srilakeze, asa cum românii au facut in vest.

Pai daca „nepalezii” ar trebui bătuți pe stradă, doar pentru faptul că au venit să muncească în Romania, românii din vest ce ar merita?

Cei care se lasă prostiți de rasism sunt niste…. Prostii, când nu au argumente, devin violenți”, încheie un internaut lucid postarea.

