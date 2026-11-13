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Muncitori intoxicați pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Desfășurare de forțe la fața locului. Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor

Elena Popescu
Muncitori intoxicați pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Desfășurare de forțe la fața locului. Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor
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Pompierii militari au fost solicitați să intervină după semnalarea unei scurgeri de clor la nivelul unui compresor de pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. 

Pentru protecţia populaţiei, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

UPDATE 1: Potrivit Poliţiei, cele trei persoane transportate la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea sunt o femeie de 42 de ani şi doi bărbaţi, de 45 şi 30 de ani, informează News.ro.

Au fost instituite restricţii de circulaţie pe drumurile de acces către combinat, precum şi pe anumite sectoare de drum din proximitatea acestuia, pentru prevenirea expunerii populaţiei şi facilitarea intervenţiei echipajelor specializate.

Poliţiştii se află în continuare în teren, în zonele vizate de restricţii, unde informează participanţii la trafic şi locuitorii din apropiere cu privire la măsurile instituite, asigurând totodată respectarea restricţiilor de circulaţie şi sprijinirea celorlalte structuri implicate în intervenţie.

În urma măsurătorilor efectuate de echipajele CBRN, pe distanțe cuprinse între 2 și 4 km față de platforma chimică, valorile înregistrate au fost de 0, a transmis DSU.

UPDATE: Ce a transmis Chimcomplex Râmnicu Valcea

”La ora 8.00 s-a activat Comitetul de Situații de Urgență, care a decis să fie mult mai precaut decât se impunea conform procedurii în cazul incidentelor minore, cum este și acesta și a activat planul de cod galben (nu pe cel roșu) datorită condițiilor atmosferice de ceață care NU au ajutat ca acești vapori să se disperse mai repede în păturile superioare ale atmosferei. Toate procedurile de închidere controlată a tuturor instalațiilor s-au desfășurat cu succes, iar primul ajutor a fost acordat imediat tuturor salariaților activi pe platformă în acel schimb.

La 8.05 au fost alertate serviciile de ambulanțe și pompieri care au ajuns la fața locului la 8.20. În paralel echipele de intervenții rapide au asigurat evacuarea tuturor salariaților prezenți pe platformă și au închis complet platforma la ora 8.35, conform procedurilor standard.

Au fost identificați cinci salariați care au simțit probleme respiratorii (iritații și tuse), aceștia au fost transportați la spital unde au fost diagnosticați cu intoxicări ușoare, toți fiind conștienți și în afara oricărui pericol.

Chiar dacă este încadrat în grupa unui incident minor, executivul a alertat toate departamentele de suport din Județ, inclusiv primăria Mihăilești, cu sarcini în aceste cazuri, iar cooperarea lor a fost profesionistă”, a transmis Chimcomplex Râmnicu Valcea într-un comunicat.

Știrea inițială

Trei persoane, între care una semiconştientă, au fost transportate la spital, vineri dimineaţă, după semnalarea unor scăpări de clor pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de stingere, de prim ajutor şi de intervenţie în cazul incidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), precum şi ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vâlcea. Totodată, la fața locului a fost constituită o zonă de decontaminare a personalului aflat pe amplasament, iar ca măsură preventivă, la acest moment, au fost evacuate 260 de persoane din incinta operatorului economic, a informat DSU.

Ce spune DSU

”Echipajele medicale ajunse la faţa locului au identificat trei persoane care necesitau îngrijiri medicale, dintre care două conştiente şi cooperante, iar una în stare de semiconştienţă. Toate cele trei persoane au fost evaluate medical, stabilizate şi transportate de echipajele SAJ la Unitatea de Primiri Urgenţe Râmnicu Vâlcea, pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Comandantul intervenţiei a semnalat prezenţa mirosului de clor şi în exteriorul amplasamentului, motiv pentru care echipajul CBRN efectuează pregătirile necesare pentru realizarea măsurătorilor specifice şi verificarea eventualei prezenţe a substanţei în atmosferă”, a precizat Departament pentru Situații de Urgență.

”Sfătuim populația să respecte recomandările autorităților, să rămână în spații închise, care să le asigure protecția”, a mai precizat DSU.

Totodată, ca măsură de siguranță, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului. Echipajele specializate continuă monitorizarea concentrațiilor de clor din atmosferă și evaluarea situației operative.

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