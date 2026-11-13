Singurul candidat la șefia Poliţiei Arad a picat examenul de evaluare psihologică. „Situația este destul de delicată”

Sindicatul Europol prezintă o situație mai puțin obișnuită apărută în vestul țării. Concret, la concursul pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipiului Arad s-a înscris un singur candidat, dar acesta a fost declarat „inapt” la evaluarea psihologică.

Cel în cauză este comisarul-şef Marius-Ambrosie Oancea.

„Singurul candidat, declarat «inapt» psihologic”

Acesta nu a trecut evaluarea psihologică pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipiului Arad. El conducea instituția, ca interimar, din luna februarie. Anterior, a fost șef al Poliției Oraşului Ineu.

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„Singurul și unicul candidat pentru postul de șef al Poliției Municipiului Arad, mâna dreaptă a chestorului Stoicănescu, a fost declarat «inapt» psihologic pentru ocuparea funcției de conducere”, a transmis Sindicatul Europol. Potrivit Sindicatului Europol, rezultatul evaluării îl împiedică să ocupe orice funcţie de conducere, inclusiv cea de la Ineu.

Mai mult de atât, legea arată că un candidat care a picat examenul psihologic trebuie să aștepte șase luni până când mai poate face o nouă evaluare pentru o funcție asemănătoare.

Pentru că singurul candidat a picat evaluarea psihologică, M.A.I. trebuie să organizeze un nou concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliției Arad. Deocamdată, niciun anunț oficial nu a fost făcut.

„Situația este destul de delicată în acest moment, în condițiile în care cms. șef Oancea Marius-Ambrosie nu mai poate fi împuternicit/desemnat ca șef al Poliției Municipiului Arad, iar efectul testării psihologice se referă la aptitudinea de a exercita o funcție de conducere”, susțin reprezentanții Europol.

Pentru perioada următoare, nu se știe cine va asigura conducerea Poliției Municipiului Arad.