09 oct. 2025, 18:19, Actualitate
În timp ce clienții lor își umflau mușchii, ei își umflau buzunarele. Până i-a umflat poliția. Opt percheziții au fost făcute în Timiș și Caraș-Severin la persoane bănuite de trafic de substanțe de dopaj. Ce au găsit polițiștii? Teancuri de mii de euro, împreună cu 12.200 de cutii cu fiole și comprimate cu steroizi.

Reținuți pentru 24 de ore

Polițiștii din Timiș au pus în executare opt mandare de percheziție domiciliară, dintre care șapte în județul Timiș și unul în Caraș-Severin. Cercetările vizează patru bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 38 de ani. Cei patru sunt bănuiți de producerea și traficul ilicit de substanțe cu grad mare de risc. Începând cu anul 2025, persoanele bănuite ar fi preparat și distribuit substanțe dopante de tip steroizi lichizi, destinate creșterii masei musculare, către diferite persoane din Timișoara și alte localități din România.

Clanul culturiștilor, modus operandi

Substanțele trebuiau să fie ambalate în fiole, etichetate sub diverse denumiri comerciale și apoi promovate în mediul online de către instructori de fitness și culturism. În urma celor opt percheziții domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 12.200 de cutii conținând fiole și comprimate cu substanțe dopante, aproximativ 10.000 de seringi, șase telefoane mobile, un laptop și suma de 40.000 de euro, rezultată din comercializarea acestor produse. Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați procurorului de caz.

