Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică. Va fi ținut un moment de reculegere

Sâmbătă, 9 august, Japonia comemorează 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki, în care aproximativ 70.000 de oameni și-au pierdut viața, informează AP News.

La data de 9 august 1945, Statele Unite au lansat o bombă atomică asupra orașului Nagasaki, la numai trei zile după atacul de la Hiroshima, soldat cu 140.000 de morți. Cele două bombardamente au grăbit capitularea Japoniei, punând astfel capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Numărul supraviețuitorilor bombardamentului atomic de la Nagasaki a scăzut la 99.130, circa un sfert din numărul lor inițial. Teruko Yokoyama, 83 de ani, membră a unei organizații locale care sprijină victimele a declarat „Trebuie să păstrăm înregistrări despre pagubele provocate de bombardament și poveștile de viață ale supraviețuitorilor”.

Astfel, sâmbătă, la ora locală 11:02 va fi ținut un moment de reculegere, fiind ora la care bomba cu plutoniu a lovit.

