Claudiu Năsui taxează Guvernul Bolojan: „Pentru șmecheri continuă să vină bani de la stat”

26 aug. 2025, 08:50, Știri politice
Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, taxează Guvernul Bolojan.  A susținut că „nu e chiar criză pentru toți”, aducând în atenție ajutoarele de stat aprobate ieri, 25 august, de către guvern pentru 2 companii.

În urmă cu puțin timp, Claudiu Năsui a criticat deciziile aprobate de Guvernul Bolojan. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Economiei a adus în atenție ajutoarele de stat aprobate luni, 25 august 2025, pentru 2 companii. Bugetul depășește suma de 160 de milioane de lei. „Nu e chiar criză pentru toți”, continuă fostul ministru al Economiei, în mesaj.

Vă redăm mesajul integral postat de Claudiu Năsui, marți dimineață, 26 august 2025.

„Pentru unii se găsesc mereu bani.

Guvernul Bolojan a aprobat ieri ajutoare de stat de peste 160 de milioane de lei pentru două companii.

Asta pentru cine credea că e criză bugetară și „trebuie” să crească taxele, că „nu se pot tăia cheltuieli”.

Ce să vezi, că nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi.

Ca să avem un ordin de mărime, din creșterea TVA-ului la cărți estimarea era să ia statul ~20 milioane de lei în plus. Aceea a fost justificată precum toate creșterile de taxe, că „trebuie” și că „nu există altă soluție”. Doar schemele date ieri celor două companii sunt de opt ori mai mari. Justificarea pentru astfel de scheme către marile corporații este că „creează locuri de muncă” și „dezvoltarea economiei”.

De fapt justificarea e lobby-ul acelor companii pentru a primi scheme. E mult mai ușor să faci afaceri pe banii statului decât afaceri pe banii tăi. Riscul e mai mic. Dacă merge bine, iei profitul. Dacă merge prost, a pierdut contribuabilul. Privatizarea profitului și socializarea pierderilor.

Evident că dacă statul ar fi lăsat banii aceia în economie prin taxe mai mici pentru toți, tot s-ar fi creat locuri de muncă și tot s-ar fi dezvoltat economia. Dar atunci se dezvoltau cei care se selectau prin piață, nu cei aleși de politicieni.

Așa unii sunt taxați, alții subvenționați. Evident că cei subvenționați sunt băieții care fac lobby să primească banii.

Propaganda guvernului Bolojan că trebuia să crească taxele nu mai ține atunci când dai sute de milioane în scheme de ajutor de stat la mari companii. Companii, care, apropo, se împrumută mai ieftin decât România. Iar România le plătește subvenția inclusiv din împrumut la dobânzi mari.

Vă ziceam că România nu e o țară săracă, ci o țară sărăcită. Iată încă un mod de sărăcire”, a notat Claudiu Năsui pe Facebook.

