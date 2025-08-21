Năsui scrie că Bolojan n-a luat lumină de la liberali, pentru Pilonul 2: „Ce se întâmplă cu banii? Produc comisioane pentru administratori”

„Era intenția clară a guvernului” spune economistul Claudiu Năsui, despre proiectul referitor la Pilonul 2 pensii, pe care actualul guvern l-a adoptat joi. Potrivit acestuia, „românii nu își vor mai putea retrage decât 30% din banii din Pilonul 2, restul eșalonat pe 8 ani”.

Se pare că Ilie Bolojan lucrează la un proiect personal și anume acela de a rămâne prim-ministru și după ce se va face rocada guvernamentală, cu un guvern condus de PSD. Aceasta ar fi cea mai la îndemână explicație pentru faptul că șeful Executivului a impus și a obținut aprobarea unui proiect de lege, care contravine total convingerilor liberale, prin care românii nu se vor mai putea folosi de banii din pensiile private decât eșalonat.

Economistul Claudiu Năsui subliniază, și în noua sa postare, că măsura este departe de a fi una liberală și așteaptă ca „declarațiile politicienilor care s-au ridicat contra acestui proiect se vor transforma și în voturi contra în parlament”.

„Guvernul Bolojan, care altfel se autoproclamă ca fiind reformator liberal, tocmai a aprobat proiectul prin care românii nu își vor mai putea retrage decât 30% din banii din Pilonul 2, restul eșalonat pe 8 ani. Ce se întâmplă cu banii pe care nu-i pot folosi oamenii? Rămân la fond. Produc comisioane pentru administratori și cerere artificială pentru titluri de stat. Cei care credeau că a fost o simplă greșeală strecurată de lobby-iști au confirmarea că nu a fost o greșeală. Era intenția clară a guvernului de acum două săptămâni când a încercat să treacă proiectul, dar s-a speriat de contra-reacție. Lobby-ul a câștigat din nou. Românii pierd din nou. Să sperăm că declarațiile politicienilor care s-au ridicat contra acestui proiect se vor transforma și în voturi contra în parlament”, scrie Năsui pe facebook.

Potrivit presei locale din Argeș, aceea de la care și-a luat lumină Bolojan, în ceea ce privește această idee, ar fi nimeni alta decât fostul ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, care ar fi fost unic inițiator al proiectului, încă de când era în funcție.

