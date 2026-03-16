Cad sediile ambasadelor şi consulatelor României în lume, iar Bolojan i-a tăiat din buget Oanei Ţoiu. Mai toate sediile au nevoie de reparaţii urgente

Ministerul Afacerilor Externe va avea, în 2026, un buget redus cu 600.000 de lei. Potrivit deputaţilor care au consultat documentul, cheltuielile ministerului cu reparaţiile curente ale celor 149 de sedii, ambasade şi consulate ajung la 1% din bugetul MAE.

De la ora 19.00, luni, va începe şedinţa Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor care dezbate bugetul. Din documentul pe care l-au consultat deja, reiese că Ilie Bolojan i-a tăiat cam 600.000 de lei din bani Oanei Ţoiu.

Asta în condiţiile în care cele 149 de sedii ale României în lume, 54 de consulate şi 95 de ambasade, necesită reparaţii urgente. La Bonn, picură din tavan când plouă şi stă să cadă, iar în Statele Unite, angajaţii au făcut reparaţii din propriul buzunar, spun surse Gândul.

Bugetul alocat numai pentru astfel de activităţi ajunge la 1% din banii alocaţi de guvern pentru MAE.

În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele

În plin an al austerității și al reducerilor bugetare, USR are liber la angajare. Cine este Cezar-Ionuţ Trifan, noul secretar general adjunct al MAE