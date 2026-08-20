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Avertismentul lui Nazare privind noua Lege a Salarizării. Ministrul Finanțelor spune că fiecare miliard în plus devine „o obligație permanentă”

Avertismentul lui Nazare privind noua Lege a Salarizării. Ministrul Finanțelor spune că fiecare miliard în plus devine „o obligație permanentă”
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Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a transmis un avertisment privind noua Lege a Salarizării. Acesta spune că fiecare miliard în plus devine „o obligație permanentă”.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că majorarea fondului de salarii peste cele 8 miliarde de lei convenite ar pune presiune pe buget. El spune că noua Lege a Salarizării trebuie să țină cont de posibilitatea finanțării creșterilor și în anii următori. Alexandru Nazare spune că salariile din sectorul public reprezentau în 2024 aproape 40% din veniturile fiscale ale României. În UE, media era de aproximativ 26%. Potrivit ministrului, România are cea mai mare pondere din Uniunea Europeană.

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Avertismentul lui Nazare privind noua Lege a Salarizării. Ministrul Finanțelor spune că fiecare miliard în plus devine „o obligație permanentă”

Avertismentul lui Nazare privind noua Lege a Salarizării. Sursă foto: Mediafax Foto

„Îşi permite România să susțină noi angajamente de cheltuieli pe termen lung, fără să transfere nota de plată în viitor? De ce orice diferență adăugată celor 8 mld. lei pe an devine o obligație permanentă, transferabilă întregii societăți şi generațiilor următoare.

Acesta este unghiul principal de analiză al Ministerului Finanțelor în discuția de azi cu liderii partidelor politice asupra noii legi a salarizării. Este foarte important să explicăm clar ce înseamnă diferența dintre anvelopa suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei și variantele de anvelope suplimentare discutate în spațiul public în ultimele zile.

Nu vorbim despre bani în plus față de cele 8 miliarde agreate prin acord politic – care reprezintă tot o sumă suplimentară la bugetul actual – cheltuiți o singură dată. Vorbim despre miliarde de lei în plus în fiecare an, adăugate la o cheltuială salarială care, odată introdusă în buget, devine recurentă”, spune Nazare pe Facebook.

„Este o responsabilitate cu atât mai importantă cu cât România are cel mai ridicat deficit bugetar din UE”

Nazare mai precizează că o lege a salarizării publice echitabilă trebuie să fie și sustenabilă. Nazare mai precizează că o lege a salarizării publice echitabilă trebuie să fie și sustenabilă.El mai spune că trebuie clarificată diferența dintre suma suplimentară de circa 8 miliarde de lei și celelalte variante discutate în ultimele zile. Ministrul interimar al Finanțelor susține că aceste scenarii ar avea implicații diferite pentru buget.

„Îşi permite România să susțină noi angajamente de cheltuieli pe termen lung, fără să transfere nota de plată în viitor? De ce orice diferență adăugată celor 8 miliarde de lei pe an devine o obligație permanentă, transferabilă întregii societăți şi generațiilor următoare. Acesta este unghiul principal de analiză al Ministerului Finanțelor în discuția de azi cu liderii partidelor politice asupra noii legi a salarizării”, a mai spus Alexandru Nazare.

Nazare explică faptul că sumele discutate nu ar reprezenta cheltuieli unice. Orice majorare peste cele 8 miliarde de lei ar deveni o cheltuială anuală, recurentă. Aceasta ar crește permanent presiunea asupra bugetului. El susține o reformă salarială construită în acord cu obligațiile asumate de România. Noua lege ar trebui să fie sustenabilă financiar și să poată fi aplicată predictibil.

„Este o responsabilitate cu atât mai importantă cu cât România are cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, trebuie să finanțeze simultan investiții și nevoi suplimentare pentru a-şi apăra cetățenii în actualul context global și are de făcut, până în 2031, cel mai amplu efort de consolidare fiscală din UE”, spune Nazare.

Ministrul spune că noua lege trebuie să reducă inechitățile și să clarifice regulile pentru angajații din sectorul public. În același timp, el avertizează că trebuie protejate stabilitatea bugetară și reducerea deficitului. El subliniază și importanța credibilității financiare a României.

Ministrul spune că „noua lege a salarizării trebuie să fie parte din soluția de modernizare a României”

Alexandru Nazare spune că salariile din sectorul public au avut o evoluție instabilă în ultimii ani. Cheltuielile au crescut din nou în 2024, după ajustările din 2022-2023. În 2025, acestea au scăzut pe fondul măsurilor de reducere a deficitului. Ministrul susține că noua lege trebuie să asigure o salarizare predictibilă. Majorările ar trebui stabilite prin reguli și limite multianuale.

„Această evoluție de tip „creștere – înghețare – corecție” este exact ceea ce trebuie să evităm prin noua lege. România are nevoie de o salarizare predictibilă, construită pe reguli și limite multianuale, nu de majorări care ulterior nu mai pot fi finanțate și trebuie suspendate sau corectate. (…)

Cred că realitatea de astăzi trebuie să fie un avertisment. România are cea mai ridicată inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, o datorie publică în creștere și o economie care nu mai avansează în ritmul de care avem nevoie.

De aceea, discuția despre noua lege nu trebuie să fie doar despre cât putem distribui astăzi. Trebuie să ne uităm cu responsabilitate la locul în care vrem să fie România peste 5 sau 10 ani.

Avem nevoie de un stat care își plătește corect angajații, dar care își poate respecta promisiunile fără să transfere costurile către economie sau către generațiile următoare.

Noua lege a salarizării trebuie să fie parte din soluția de modernizare a României, nu sursa următorului dezechilibru”, spune Nazare.

Ministerul Finanțelor va susține o formă a legii care îndeplinește simultan 3 condiții:

  1. este echitabilă pentru angajați;
  2. poate fi finanțată integral fără a pune în pericol consolidarea fiscală;
  3. îndeplinește în mod real cerințele jalonului asumat prin PNRR.

Nazare avertizează că reforma salarizării nu trebuie să pună în pericol investițiile finanțate prin PNRR. El susține că prudența nu înseamnă blocarea reformei, ci asumarea unor măsuri sustenabile. Ministrul spune că majorările salariale și de pensii trebuie analizate și prin prisma inflației și a puterii de cumpărare. În opinia sa, costurile unor decizii nesustenabile sunt suportate de întreaga societate, prin taxe, inflație și investiții amânate.

Sursă foto: Mediafax Foto

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