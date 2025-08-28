„Ne-a rupt sufletul! Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop!”. Durere fără margini după moartea celor 4 tineri români în GERMANIA

Un tragic accident de circulație petrecut în Germania a frânt destinele unor tineri. Două cupluri de români au pierit după ce autoturismul cu care circulau a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de copacii plantați pe marginea drumului.

Șoferul mașinii avea 32 de ani și se afla în mașină alături de logodnica sa, cu care anul următor trebuia să se căsătorească.

Drum cu serpentine

Accidentul a avut loc la scurt timp după miezul nopţii.

Cei patru tineri circulau pe o stradă cu serpentine.

Într-o pădure din apropierea orașului în care locuiau românii, mașina a părăsit carosabilul și s-a izbit puternic de copacii de pe margine. Șoferul, pe numele său Costi, a pierdut controlul volanului într-o curbă. Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul s-a rostogolit de câteva ori.

Pasagerii din mașină n-au avut nicio șansă. Patru tineri români au murit pe loc.

Tragedia din Germania a adus durere fără margine pentru familiile îndoliate.

„Ne-a rupt sufletul copilul ăsta. Ne-a rupt sufletul, nu numai mie, și mamei, fratelui, uite-l!”, plânge Dumitru Nedelea, tatăl lui Costi.

„Nu ne-a venit să credem. Am sunat la poliția germană și mi-au spus că fratele meu a făcut accident. Mi-au spus că ar fi probabilitatea că a adormit la volan sau un animal sălbatic i-a ieșit în cale, iar el a tras de volan”, a povestit Ionuț Nedelea, fratele lui Costi, într-un reportaj difuzat de Antena 1.

Anul viitor, de Paște, Costi şi logodnica lui Ionela, trebuia să aibă nunta și plănuiau să revină în România. Toate planurile lor pentru viitor s-au năruit într-o secundă.

În același accident au mai pierit un văr al Ionelei și soția sa.

Familiile încearcă acum să rezolve formalitățile de repatriere a trupurilor celor decedați.

„Ni s-a spus din Germania, de la morgă, că, cu cât stă mai mult acolo, cu cât sunt ținuți mai mult acolo, cu atât costurile sunt foarte mari. S-a estimat la cinci, șase mii de euro numai repatrierea, plus taxele pe care le vor nemții”, dezvăluie Ionuț, fratele lui Costi.

„Să mi-l aducă acasă, să îl …creștinește! Atâta vreau, să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop și să pot să mă duc la el acolo, să-i aprind o lumânare! Atât vreau, altceva nu vreau!”, mărturiseşte tatăl lui Costi.

Potrivit legii germane, toate cele patru victime ale accidentului rutier sunt în custodia autorităților locale. Polițiștii nemți au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

