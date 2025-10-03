Odată cu implementarea pachetului de măsuri fiscale decise de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, traiul de zi cu zi al românilor are de suferit. Însă, cel mai mult sunt afectați pensionarii și bugetarii, ale căror venituri au fost plafonate până la sfârșitul lui 2026. Premierul Ilie Bolojan a dat un răspuns clar la întrebarea care stă pe buzele acestor categorii: când sunt șanse să crească din nou pensiile și salariile.

Întrebat de jurnalistul Prima TV dacă sunt șanse, chiar și într-un orizont mai lung de timp, ca pensiile și salariile românilor să revină pe creștere, premierul a subliniat că, cel puțin până la sfârșitul anului viitor, s-a decis plafonarea pensiilor și salariilor bugetarilor.

Pensiile și salariile vor crește doar când vom ajunge la 6% deficit

Totuși, a completat Ilie Bolojan, dacă deficitul va scădea la 6%, vor exista bazele pentru ca acestea să crească. În ecuație un rol important îl joacă și inflația, a mai observat premierul.

„Conform deciziilor luate, până la sfârșitul anului 2026 salariile și pensiile au fost plafonate. Dacă la final de 2026, România se va apropia de un deficit de 6%, atunci vor fi condiții ca salarizarea și pensiile să fie majorate pe baza unui calcul care ține cont de rata inflației, capacitatea de a suporta aceste creșteri în variantă sustenabilă”.

Economia reală nu mai poate suporta excesele

În caz contrar, a mai punctat fostul președinte interimar, orice creștere a pensiilor și salariilor ar distorsiona și mai tare economia țării.

„Toate dezechilibrele sunt invalidate de economia reală. Prin măsurile acestea arătăm că economia nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis”.

