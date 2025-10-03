Prima pagină » Actualitate » Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM

Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM

03 oct. 2025, 17:44, Actualitate
Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, pe platforma X, că a promulgat Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM. Șeful statului apreciază că acest act normativ va tăia din privilegiile nejustificate ale directorilor din marile companii de stat și va corecta dezechilibrele din sistem.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile”, constată CCR pe marginea legii.

Se elimină dezechilibre majore din sistem

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese. Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Nicușor Dan crede că se vor elimina privilegiile salariale nejustificate

În viziunea șefului de stat, noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile.

Valeriu Zgonea, președinte ANCOM

„Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării. Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, mai scrie Nicușor Dan.

Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR

Judecătorii Curții Constituționale au respins sesizarea AUR pe legea din Pachetul 2, care prevede reducerea posturilor cu 30% la instituțiile de reglementare de la ANCOM, ASF sau ANRE.

Judecătorii CCR precizează faptul că este dreptul leguitorului să ia măsuri de acest tip. Mai exact, se justifică asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului dat fiind caracterul de urgență al legii.

George Simion

Judecătorii Curții au constatat că prevederile legii asumate de Guvern sunt constituționale

Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii sus-menționate cu respectarea art.114 din Constituție. Astfel, a reglementat eficientizarea activității Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ( ANCOM) și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.

De asemenea, Curtea Constituțională a constatat că legiuitorul are competența de a stabili măsuri legislative referitoare la reducerea numărului de posturi și la reducerea nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului unor autorități administrative autonome, evaluând că prevederile care stabilesc aceste măsuri sunt constituționale [art.1 alin.(3) și (5), art.16 alin.(1), art.41, art.53 și art.117 alin.(3) din Constituție].

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM

ANI a anunță că în declarațiile de avere pe 2025 se regăsesc tractoare Ferrari și Lamborghini, mașini de epocă și o locomotivă

Citește și

ACTUALITATE Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
19:04
Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
ACTUALITATE Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
18:33
Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
ACTUALITATE Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București
18:28
Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București
NEWS ALERT Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare
18:17
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare
ACTUALITATE Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină
18:06
Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină
ULTIMA ORĂ DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă
17:53
DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Care sunt diferențele dintre gripa sezonieră și noua tulpină de COVID-19. Medicii explică ce simptome are fiecare dintre acestea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului
FINANCIAR Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
18:56
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
EXCLUSIV Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
18:47
Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
SPORT Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
18:36
Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
EXTERNE Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
18:30
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
EXTERNE Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale
18:29
Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale
EXTERNE DONALD TRUMP dă un nou ultimatum grupării Hamas/ „Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara”
18:10
DONALD TRUMP dă un nou ultimatum grupării Hamas/ „Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara”