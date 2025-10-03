Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, pe platforma X, că a promulgat Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM. Șeful statului apreciază că acest act normativ va tăia din privilegiile nejustificate ale directorilor din marile companii de stat și va corecta dezechilibrele din sistem.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile”, constată CCR pe marginea legii.

Se elimină dezechilibre majore din sistem

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese. Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Nicușor Dan crede că se vor elimina privilegiile salariale nejustificate

În viziunea șefului de stat, noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile.

„Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării. Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, mai scrie Nicușor Dan.

Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR

Judecătorii Curții Constituționale au respins sesizarea AUR pe legea din Pachetul 2, care prevede reducerea posturilor cu 30% la instituțiile de reglementare de la ANCOM, ASF sau ANRE.

Judecătorii CCR precizează faptul că este dreptul leguitorului să ia măsuri de acest tip. Mai exact, se justifică asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului dat fiind caracterul de urgență al legii.

Judecătorii Curții au constatat că prevederile legii asumate de Guvern sunt constituționale

Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii sus-menționate cu respectarea art.114 din Constituție. Astfel, a reglementat eficientizarea activității Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ( ANCOM) și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.

De asemenea, Curtea Constituțională a constatat că legiuitorul are competența de a stabili măsuri legislative referitoare la reducerea numărului de posturi și la reducerea nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului unor autorități administrative autonome, evaluând că prevederile care stabilesc aceste măsuri sunt constituționale [art.1 alin.(3) și (5), art.16 alin.(1), art.41, art.53 și art.117 alin.(3) din Constituție].

