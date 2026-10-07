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Nelson Mondialu susține că ar fi fost jefuit în propria locuință. Ar fi rămas fără aur în valoare de 100.000 de euro: „Cineva mi-a intrat în casă…”

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Nelson Mondialu susține că ar fi rămas fără bijuterii din aur în valoare de 100.000 de euro, după ce persoane necunoscute ar fi intrat în casa sa din Ciurila, județul Cluj.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru furt calificat, iar Nelson Mondialu susține că hoții ar fi putut afla de existența și locul în care își ținea bijuteriile după ce au urmărit videoclipurile publicate pe rețelele de socializare.

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Potrivit informațiilor confirmate de IPJ Cluj, Poliția Municipiului Turda, Secția 9 Poliție Rurală, a fost sesizată prin 112 marți, 29 septembrie, în jurul orei 14:20. Un bărbat de 63 de ani a reclamat că persoane necunoscute i-ar fi furat mai multe bijuterii din aur din locuința sa din Ciurila.

Prejudiciul pentru Nelson Mondialu a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro, notează clujenii.ro.

Oamenii legii au precizat că, în perioada 25-26 septembrie, bărbatul publicase pe o platformă de socializare un video în care își prezenta mai multe din bunurile care ulterior ar fi fost furate.

Nelson Mondialu spune că în dimineața zilei de 26 septembrie a rămas fără curent și a ieșit din casă pentru a verifica panoul electric. Creatorul de conținut crede că hoții ar fi profitat de moment pentru a pătrunde în casă.

„Am fost jefuit, fraților. Cineva mi-a intrat în casă, mi-a furat aurul de pe masă. (…) Nu aveam curent, am făcut un clip, am băgat niște lemne pe foc. (…) M-am dus în stradă, la panoul principal și era lăsată clapeta în jos”, a povestit acesta.

„Când m-am întors am văzut ușa întredeschisă, dar nu mi-am dat seama. (…) Luni după-masa mi-am dat seama când am vrut să mă duc la Cluj și am vrut să-mi pun ceasul pe mână. Ei, nu-i ceasul. Caut în sertar, nu-i. Caut acolo, nu-i”, a spus Nelson.

Nelson Mondialu susține că hoții i-au urmărit activitatea online

Bărbatul consideră că persoanele care i-ar fi furat bijuteriile ar fi putut să îl urmărească pe internet și să afle astfel ce obiecte de valoare deține și unde le păstrează în locuință.

„M-a urmărit când îmi iau obiectele din aur, unde le pun pe masă. M-a urmărit dimineața când mă trezesc și fac live”, a afirmat el.

Nelson susține că își prezenta deseori bijuteriile în timpul transmisiunilor live și că, după ce își scotea lanțurile și ceasurile, le lăsa pe masă.

Acesta avansează și o altă ipoteză, cum că alimentarea cu energie electrică ar fi fost întreruptă intenționat, pentru ca sistemul de supraveghere să nu mai funcționeze.

„În momentul când a luat curentul, nu mai au funcționat camerele”, a spus acesta.

Poliția, pe urmele autorilor

Nelson crede că la furt ar fi participat cel puțin 2-3 persoane, dar spune că nu are în acest moment un suspect.

„Eu n-am pe cine să bănuiesc. (…) Deci nu a lucrat unul singur, au lucrat cel puțin doi sau trei”, a declarat el.

Polițiștii și criminaliștii au ajuns la locuință, au efectuat cercetări și au ridicat urme și amprente. Ancheta continuă pentru identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciului.

În cauză sunt efectuate cercetări pentru furt calificat.

În ciuda pierderii, Nelson Mondialu spune că încearcă să privească jumătatea plină a paharului: „Eu bani o să mai fac”.

Sursă foto: captură video TikTok

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