Netflix nu a îndeplinit așteptările pentru următorul trimestru. În ce situație acțiunile companiei au scăzut cu până la 10%

Compania Netflix nu a îndeplinit așteptările pentru următorul trimestru. Gigantul care oferă servicii de streaming bazate pe abonament și-a publicat rezultatele financiare, după „bătălia” de preluare a Warner Bros. de către Paramount Skydance, care s-a încheiat cu o ofertă câștigătoare de 110 miliarde de dolari a Paramount. Iată în ce situație acțiunile companiei au scăzut cu până la 10%.

Totuși, chiar și în condițiile în care firma americană și-a consolidat poziția de lider în industria de streaming, aceasta nu a îndeplinit așteptările pentru următorul trimestru. În primul trimestru al anului fiscal, Netflix a raportat venituri de 12,25 miliarde de dolari. Compania a depășit așteptările pieței de 12,17 miliarde de dolari. Profitul a fost de 5,283 miliarde de dolari, echivalentul a 1,23 dolari pe acțiune, depășind prognoza investitorilor de 0,76 dolari per acțiune, scrie El Economista.

Compania a explicat și modul în care au avut loc câștigurile per acțiune. Practic, acestea au avut loc în urma unei plăți compensatorii din partea Warner Bros. în urma rezilierii acordului lor de achiziție.

Altfel, accentul a fost pus asupra celui de-al doilea trimestru al anului fiscal curent. Dar piața a rămas dezamăgitoare, susțin specialiștii. Motivul constă în venituri mai mici față de cele prognozate. Erau prognozate venituri de 12,574 miliarde de dolari, mai mici decât cele 12,640 miliarde de dolari așteptate de investitori. Previziunile sale privind marja operațională sunt de 32,6%. Un procent sub cele 34,4% calculate de piață. În plus, câștigurile sunt proiectate la 0,78 dolari per acțiune, comparativ cu 0,84 dolari per acțiune (suma prognozată inițial). În acest sens, acțiunile companiei au scăzut cu până la 10% în tranzacțiile de după închiderea sesiunii.

Reed Hastings, cofondatorul Netflix, după circa două decenii, a anunțat retragerea din funcţia de director executiv. Reed Hastings, care a împlinit deja 65 de ani, dorește să se dedice filantropiei și hobby-urilor sale, potrivit comunicatului. Această mișcare nu este neașteptată, dar, scrie sursa citată, lasă compania fără unul dintre cei care au fost „arhitecții” succesului platformei de streaming.

