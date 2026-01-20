Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”

Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români. Acesta spune că a participat la şedinţa coaliţiei unde i-a transmis premierului Ilie Bolojan care sunt cele trei mari probleme ale comunităţii pe care o reprezintă.

Reprezentantul romilor a mai transmis, prin intermediul unei publicaţii a partidului, că a participat la ședința Coaliției de Guvernare pentru a atrage atenția asupra problemelor romilor din România

„Astăzi, am participat din partea Grupului pentru Minoritățile Naționale la ședința Coaliției de Guvernare, unde, pe lângă ordinea subiectelor deja stabilită, am atras atenția membrilor Coaliției de Guvernare și asupra problemelor stringente cu care se confruntă azi romii din România. În opinia mea, 3 probleme ale romilor sunt esențiale în momentul de față și consider că actualul guvern condus de Ilie Bolojan ar trebuie să le rezolve”.

Prima problemă a romilor ar fi abandonul școlar, urmată de aceea a creşterii taxelor şi impozitelor prea mari, în opinia lui Păun, pentru condiţiile de trai ale etnicilor.

„Problema taxelor și impozitelor locale aplicate unitar cu majorări procentuale între 70% și 150% de la 1 ianuarie 2026 este gravă. Consider că nu e corect din partea primăriilor să majoreze taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi la fel ca în cele locuite de români, în contextul în care romii nu au acte legale pe casele și terenurile unde și-au construit locuințele, iar canalizarea, asfaltul și iluminatul public lipsesc cu desăvârșire. Le-am explicat membrilor Coaliției de Guvernare că taxele și impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit pe care UAT-urile le asigură locuitorilor săi”, a adăugat Nicolae Păun.

Totodată, el a cerut Guvernului Bolojan să ceară primarilor să facă acte de proprietate pe casele și terenurile unde locuiesc romii. Păun susține că există 30.000 de astfel de cazuri în toată țară.

Cea de-a treia problemă a etnicilor romi, în opinia lui Nicolae Păun, este cea legată de prevederile Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor din România.

„I-am explicat premierului Ilie Bolojan că pe noi, cei de la Partida Romilor, făcând parte din Grupul Minorităților Naționale, nu ne interesează funcțiile, ci să vedem voința politică pusă la treabă în interesul romilor din România. Am solicitat aplicarea prevederilor Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor din România, pe care Guvernul României și-a asumat-o și a votat-o. La toate aceste 3 puncte au fost de acord cu mine și m-au sprijinit reprezentanții UDMR, PSD și cei ai Minorităților”, a mai spus Nicolae Păun.

