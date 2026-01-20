Prima pagină » Actualitate » Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”

Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”

Luiza Dobrescu
20 ian. 2026, 09:14, Actualitate
Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici:

Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români. Acesta spune că a participat la şedinţa coaliţiei unde i-a transmis premierului Ilie Bolojan care sunt cele trei mari probleme ale comunităţii pe care o reprezintă. 

Reprezentantul romilor a mai transmis, prin intermediul unei publicaţii a partidului, că a participat la ședința Coaliției de Guvernare pentru a atrage atenția asupra problemelor romilor din România

„Astăzi, am participat din partea Grupului pentru Minoritățile Naționale la ședința Coaliției de Guvernare, unde, pe lângă ordinea subiectelor deja stabilită, am atras atenția membrilor Coaliției de Guvernare și asupra problemelor stringente cu care se confruntă azi romii din România. În opinia mea, 3 probleme ale romilor sunt esențiale în momentul de față și consider că actualul guvern condus de Ilie Bolojan ar trebuie să le rezolve”.

Prima problemă a romilor ar fi abandonul școlar, urmată de aceea a creşterii taxelor şi impozitelor prea mari, în opinia lui Păun,  pentru condiţiile de trai ale etnicilor.

„Problema taxelor și impozitelor locale aplicate unitar cu majorări procentuale între 70% și 150% de la 1 ianuarie 2026 este gravă. Consider că nu e corect din partea primăriilor să majoreze taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi la fel ca în cele locuite de români, în contextul în care romii nu au acte legale pe casele și terenurile unde și-au construit locuințele, iar canalizarea, asfaltul și iluminatul public lipsesc cu desăvârșire. Le-am explicat membrilor Coaliției de Guvernare că taxele și impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit pe care UAT-urile le asigură locuitorilor săi”, a adăugat Nicolae Păun.

Totodată, el a cerut Guvernului Bolojan să ceară primarilor să facă acte de proprietate pe casele și terenurile unde locuiesc romii. Păun susține că există 30.000 de astfel de cazuri în toată țară.

Cea de-a treia problemă a etnicilor romi, în opinia lui Nicolae Păun, este cea legată de prevederile Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor din România.

„I-am explicat premierului Ilie Bolojan că pe noi, cei de la Partida Romilor, făcând parte din Grupul Minorităților Naționale, nu ne interesează funcțiile, ci să vedem voința politică pusă la treabă în interesul romilor din România. Am solicitat aplicarea prevederilor Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor din România, pe care Guvernul României și-a asumat-o și a votat-o. La toate aceste 3 puncte au fost de acord cu mine și m-au sprijinit reprezentanții UDMR, PSD și cei ai Minorităților”, a mai spus Nicolae Păun.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Extremă urgență pentru rezolvarea problemelor etniei rome. Liderul Partidei Romilor: “România are nevoie de romi și noi avem nevoie de România!”

VIDEO | Piedone, la congresul comunităților de romi, către președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun: Ești dotat din naștere cu aripi

Recomandarea video

Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Telescopul James Webb dezvăluie cea mai clară imagine obținută vreodată cu marginea unei găuri negre
CONTROVERSĂ Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
10:20
Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
SPORT Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
10:01
Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
IMOBILIARE Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
10:00
Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
VIDEO Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan
09:14
Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan
EXTERNE Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată
08:44
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată
METEO Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
08:43
Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cele mai noi

Trimite acest link pe