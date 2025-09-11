Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”

Nicușor Dan a declarat la un interviu în cadrul B1 Tv că „a existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor”.

Întrebat de problema măsurilor de austeritate impuse de Guvern și a deficitului bugetar, care potrivit statisticilor de azi, ar fi ajuns la 11%, acesta a precizat că „România e stabilă și s-a îndepărtat de zona periculoasă”.

„Guvernul și-a propus multe, dar a avut un obiectiv pe termen scurt să rezolve problema deficitului și a făcut niște schimbări substanțiale. Nu vreau să intru mai mult în discuția asta.

România e stabilă, predictibilă pe termen mediu, suntem optimiști, ne-am îndepărtat de zona periculoasă”, a precizat Nicușor Dan.

Referitor la scăderea puterii de cumpărare, Nicușor Dan a declarat:

„În urmă cu 4-5 luni era într-o societatea economică în care mulți erau la o limită în momentul acesta prin TVA prin lanțul de scumpiri, majorări de accize, spațiul pe care acești oameni îl au a devenit și mai mic. Alternativa poate să fie mult mai rea. Alternativa care se profila era de a veni FMI-ul și de a bloca cu totul economia. Cel târziu la începutul lui 2027 românii vor vedea o schimbare pozitivă”

În privința anticipatelor, șeful statului a precizat: „Nu se pune problema de anticipate. Înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o poate permite”

Nicușor dan a precizat că în calitate de „persoană particulară” are un preferat la primăria Capitalei.

„Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”

„E o tensiune care nu poate decât să bucure Rusia. În Republica Moldova există un bloc al comuniștilor. Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire, exact linia de demarcație care se vrea în societatea românească. Eu cred că bariera trebuie pusă între pro-Occident și pro-Rusia”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de cei care critică sprijinul României față de Republica Moldova, Nicușor Dan a precizat:

„I-aș întreba dacă România le-ar plăcea să fie vecini cu Belarus. O conducere pro-rusă la Chișinău înseamnă un Belarus cu care România se învecinează”

Nicușor Dan, despre vizita în Statele Unite