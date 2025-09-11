Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”

Nicușor Dan a declarat la un interviu în cadrul B1 Tv că „a existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor”.
Întrebat de problema măsurilor de austeritate impuse de Guvern și a deficitului bugetar, care potrivit statisticilor de azi, ar fi ajuns la 11%, acesta a precizat că „România e stabilă și s-a îndepărtat de zona periculoasă”.
„Guvernul și-a propus multe, dar a avut un obiectiv pe termen scurt să rezolve problema deficitului și a făcut niște schimbări substanțiale. Nu vreau să intru mai mult în discuția asta.
România e stabilă, predictibilă pe termen mediu, suntem optimiști, ne-am îndepărtat de zona periculoasă”, a precizat Nicușor Dan.
Referitor la scăderea puterii de cumpărare, Nicușor Dan a declarat:
„În urmă cu 4-5 luni era într-o societatea economică în care mulți erau la o limită în momentul acesta prin TVA prin lanțul de scumpiri, majorări de accize, spațiul pe care acești oameni îl au a devenit și mai mic. Alternativa poate să fie mult mai rea. Alternativa care se profila era de a veni FMI-ul și de a bloca cu totul economia. Cel târziu la începutul lui 2027 românii vor vedea o schimbare pozitivă”
În privința anticipatelor, șeful statului a precizat: „Nu se pune problema de anticipate. Înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o poate permite”
Nicușor dan a precizat că în calitate de „persoană particulară” are un preferat la primăria Capitalei.
„E o tensiune care nu poate decât să bucure Rusia. În Republica Moldova există un bloc al comuniștilor. Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire, exact linia de demarcație care se vrea în societatea românească. Eu cred că bariera trebuie pusă între pro-Occident și pro-Rusia”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat de cei care critică sprijinul României față de Republica Moldova, Nicușor Dan a precizat:
„I-aș întreba dacă România le-ar plăcea să fie vecini cu Belarus. O conducere pro-rusă la Chișinău înseamnă un Belarus cu care România se învecinează”
„Relațiile cu America sunt bune, îmi doresc ca la începutul anului viitor…Relația să fie foarte consistentă pe partea de securitate și economica”, a declarat