Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul cum mai pot avea cetățenii încredere în procesul electoral, după anularea alegerilor de anul trecut

Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul cum mai pot avea cetățenii încredere în procesul electoral, după anularea alegerilor de anul trecut

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 10:02, Actualitate

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul, după ce a votat duminică dimineață, dacă românii mai pot avea încredere în procesul electoral, în condițiile în care scrutinul de anul trecut a fost anulat, fără ca cetățenii să primească o explicație clară.

„Trebuie să aibă încredere în votul lor pentru că suntem o democrație, și, în democrație, momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă,” a afirmat Nicușor Dan. 

De amintit că, în urmă cu un an, turul doi al alegerilor prezidențiale a fost anulat. Lupta se ținea între Călin Georgescu și Elena Lasconi.

