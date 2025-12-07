Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul cum mai pot avea cetățenii încredere în procesul electoral, după anularea alegerilor de anul trecut

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Traian Băsescu la ieșirea din cabina de vot. „Am votat îngrijorat. Tot ce influențează negocierile de pace ne vizează”
10:25
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul, după ce a votat duminică dimineață, dacă românii mai pot avea încredere în procesul electoral, în condițiile în care scrutinul de anul trecut a fost anulat, fără ca cetățenii să primească o explicație clară.
„Trebuie să aibă încredere în votul lor pentru că suntem o democrație, și, în democrație, momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă,” a afirmat Nicușor Dan.
De amintit că, în urmă cu un an, turul doi al alegerilor prezidențiale a fost anulat. Lupta se ținea între Călin Georgescu și Elena Lasconi.
