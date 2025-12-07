Președintele Nicușor Dan, după ce și-a exprimat votul: „Am ales pe cineva care nu se apropie de zona de corupție”

Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața la școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5 și a transmis un mesaj direct bucureștenilor: să iasă la urne, indiferent de opțiunea politică. Șeful statului a spus că a votat pentru „o Românie în Occident și pentru un candidat despre care crede că nu va ceda tentațiilor de la Primăria Capitalei”.

„Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se va apropia de zona de corupție,” a declarat șeful statului.

Întrebat cât de importante sunt alegerile pentru Coaliția de guvernare, Nicușor Dan a răspuns:

„Sunt niște alegeri pentru București. Sunt simbolice, dau o direcție, dar Coaliția nu are niciun mtiv să nu funcționeze. Sunt absolut convins că va rezista.”

Președintele a admis că votează pentru prima dată „pentru altcineva” și a glumit cu jurnaliștii:

„De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: