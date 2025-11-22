Administrația Prezidențială a făcut o serie de precizări cu privire la Strategia Națională de Apărare a Țării, aflată în dezbatere publică. Șeful statului spune că Administrația Prezidențială a primit mai multe observații și propuneri din partea societății civile și a experților, decizia fiind ca, în urma acestei dezbateri publice, strategia să fie modificată pentru a fi clarificate unele aspecte. Președintele a mai precizat că, deși, multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la „fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare” al Strategiei Naționale de Apărare.

Strategia urmează a fi dezbătută şi aprobată, luni, în CSAT, urmând să fie prezentată Parlamentului

„În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.

Contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.

Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie.

Președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani.”

Sursă foto: Mediafax foto Alexandru Dobre

RECOMANDAREA AUTORULUI: