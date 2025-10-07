Nicușor Dan „aprobă” inițiativa lui Donald Trump pentru pacea în Gaza: „România salută reluarea negocierilor de pace, la inițiativa lui Trump”

Nicușor Dan a transmis un mesaj în limba engleză, pe platforma X, pentru a marca doi ani de la atacurile comise de Hamas asupra Israelului. Liderul de la Cotroceni a salutat, cu această ocazie, reluarea negocierilor de pace, bazate pe cadrul inițiativei de pace a președintelui Trump.

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat susținerea față de familiile victimelor din atacurile Hamas asupra Israelului, la data de 7 octombrie 2023.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel.

Suntem solidari cu toate victimele și familiile acestora, împărtășind durerea lor.

România reiterează apelul pentru un armistițiu imediat și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza.

România salută reluarea negocierilor de pace, din cadrul inițiativei președintelui Trump”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

Foto: Profimedia/ Mediafax

