Statele Unite au furnizat ISRAELULUI peste 21,7 miliarde de dolari în ajutor militar de la începutul războiului din Fâșia Gaza, potrivit unui raport

07 oct. 2025, 09:23, Știri externe
Statele Unite, sub Administrațiile Biden și Trump, au oferit asistență militară Israelului în valoare de cel puțin 21, 7 miliarde de dolari de la începutul războiului din Fâșia Gaza, acum doi ani, potrivit unui nou studiu academic.

Un alt studiu, publicat de proiectul Costs of War de la Watson School of International and Public Affairs din cadrul Universității Brown, arată că SUA au cheltuit cu aproximativ 10 miliarde de dolari mai mult pentru ajutor de securitate în Orientul Mijlociu, în ultimii doi ani.

Deși rapoartele se bazează pe materiale open-source, acestea oferă unele dintre cele mai cuprinzătoare prezentări cu privire la ajutorul militar american acordat aliatului său, cât și costurile estimate ale implicării militare directe a SUA în Orientul Mijlociu.

Oficialii israelieni și gruparea islamistă Hamas au lansat discuții indirecte în Egipt, săptămâna aceasta, după ce mișcarea militantă a acceptat unele elemente ale planului SUA pe care Israelul a declarat, de asemenea, că le susține.

SUA a sprijinit campania Israelului împotriva grupării Hamas

Planul prezentat de Administrația Trump săptămâna trecută diferă de rundele anterioare de negocieri, care au cerut o încetare a focului în trei etape în Gaza, potrivit oficialului.

Conform acestor planuri, Hamas urma să elibereze ostatici pe parcursul mai multor săptămâni, în timp ce Israelul urma să se retragă din Gaza în mai multe etape.

Rapoartele afirmă că, fără asistența SUA, Israelul nu ar fi putut susține campania împotriva grupării Hamas din Fâșia Gaza. Acestea menționează că zeci de miliarde de dolari în finanțarea viitoare pentru Israel sunt proiectate în cadrul unor acorduri bilaterale, conform agenției de presă The Associated Press.

Raportul principal arată că SUA au furnizat 17,9 miliarde de dolari Israelului în primul an de război, când președintele american Joe Biden era în funcție, și 3,9 miliarde în al doilea an.

Foto: Profimedia

