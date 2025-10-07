Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat că Donald Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace dacă reușește să-l convingă pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la folosirea forței împotriva Taiwanului. Aceasta este cea mai recentă dovadă a sprijinului internațional pentru liderul american, alături de alte țări care l-au nominalizat pentru meritele sale diplomatice.

Taiwanul îl laudă pe Trump

Statele Unite reprezintă cel mai important aliat al Taiwanului, deși nu există relații diplomatice oficiale. Președintele taiwanez speră să continue sprijinul american și l-a sfătuit pe Trump să urmărească atent acțiunile Chinei. „Exercițiile militare din Strâmtoarea Taiwan și extinderea forțelor în Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud reprezintă o amenințare reală”, a spus Lai.

Recent, Ministerul Apărării din Taiwan a raportat 23 de aeronave și drone chineze desfășurând patrule de pregătire pentru luptă în jurul insulei.

Sprijin internațional extins

Mai multe țări au anunțat că îl susțin pe Trump pentru Premiul Nobel:

Pakistan : nominalizat pe 20 iunie după implicarea sa în armistițiul cu India. Guvernul pakistanez a apreciat „intervenția diplomatică decisivă și conducerea pivotală” a președintelui american.

: nominalizat pe 20 iunie după implicarea sa în armistițiul cu India. Guvernul pakistanez a apreciat „intervenția diplomatică decisivă și conducerea pivotală” a președintelui american. Israel : Premierul Benjamin Netanyahu i-a înmânat lui Trump o scrisoare oficială de nominalizare în iulie, pentru medierea unui armistițiu cu Hamas.

: Premierul Benjamin Netanyahu i-a înmânat lui Trump o scrisoare oficială de nominalizare în iulie, pentru medierea unui armistițiu cu Hamas. Cambodgia : Premierul Hun Manet l-a nominalizat în august, după un armistițiu cu Thailanda care a pus capăt unui conflict la graniță. „Pursuirea constantă a păcii prin diplomație de către Trump se aliniază perfect cu viziunea lui Alfred Nobel”, a declarat Manet.

: Premierul Hun Manet l-a nominalizat în august, după un armistițiu cu Thailanda care a pus capăt unui conflict la graniță. „Pursuirea constantă a păcii prin diplomație de către Trump se aliniază perfect cu viziunea lui Alfred Nobel”, a declarat Manet. Armenia și Azerbaidjan : După summitul de la Casa Albă din 8 august, ambele țări au susținut nominalizarea pentru acordul comun între premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliyev.

: După summitul de la Casa Albă din 8 august, ambele țări au susținut nominalizarea pentru acordul comun între premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliyev. Africa: Ministrul de Externe al Rwandei, Olivier Nduhungirehe, și președintele Gabonului, Brice Oligui Nguema, au apreciat contribuțiile lui Trump la finalizarea unor conflicte de lungă durată.

De asemenea, mai mulți congresmeni americani au depus nominalizări, evidențiind rolul său în armistițiile recente din Orientul Mijlociu și Asia. Laureatul Premiului Nobel din acest an va fi anunțat vineri în Norvegia.

Contextul geopolitic

Taiwanul avertizează că amenințarea Chinei nu afectează doar insula. Lai a subliniat că o anexare a Taiwanului ar întări China și ar submina ordinea internațională. Politica americană rămâne de „ambiguitate strategică”, Washingtonul evitând să precizeze dacă ar reacționa militar în cazul unui atac chinez.

