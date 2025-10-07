Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat că Donald Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace dacă reușește să-l convingă pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la folosirea forței împotriva Taiwanului. Aceasta este cea mai recentă dovadă a sprijinului internațional pentru liderul american, alături de alte țări care l-au nominalizat pentru meritele sale diplomatice.
Statele Unite reprezintă cel mai important aliat al Taiwanului, deși nu există relații diplomatice oficiale. Președintele taiwanez speră să continue sprijinul american și l-a sfătuit pe Trump să urmărească atent acțiunile Chinei. „Exercițiile militare din Strâmtoarea Taiwan și extinderea forțelor în Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud reprezintă o amenințare reală”, a spus Lai.
Recent, Ministerul Apărării din Taiwan a raportat 23 de aeronave și drone chineze desfășurând patrule de pregătire pentru luptă în jurul insulei.
Mai multe țări au anunțat că îl susțin pe Trump pentru Premiul Nobel:
De asemenea, mai mulți congresmeni americani au depus nominalizări, evidențiind rolul său în armistițiile recente din Orientul Mijlociu și Asia. Laureatul Premiului Nobel din acest an va fi anunțat vineri în Norvegia.
Taiwanul avertizează că amenințarea Chinei nu afectează doar insula. Lai a subliniat că o anexare a Taiwanului ar întări China și ar submina ordinea internațională. Politica americană rămâne de „ambiguitate strategică”, Washingtonul evitând să precizeze dacă ar reacționa militar în cazul unui atac chinez.
