RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 732. Putin l-a anunțat pe Netanyahu că Rusia recunoaște statul Palestina

07 oct. 2025, 09:29, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 732. Putin l-a anunțat pe Netanyahu că Rusia recunoaște statul Palestina / Sursa FOTO: Hepta

Președintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică, luni, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluție a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoașterea statului Palestina, relatează EFE.

„Situația actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul președintelui american Donald Trump de normalizare a relațiilor în Fâșia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziția fermă a Rusiei în favoarea unei soluții cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaționale stabilite”, a relatat Kremlinul.

Putin a declarat săptămâna trecută, la Clubul de dezbateri Valdai, că Rusia este dispusă să sprijine „în termeni generali” planul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru încetarea războiului și viitorul Fâșiei Gaza.

„Părțile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale, în timpul discuțiilor. În special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluții bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului și stabilizarea viitoare a Siriei”, a mai transmis președinția rusă.

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naștere a acestuia, de marți, 7 octombrie, iar liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deșert, după ce a scăpat din sclavia din Egipt.

Negocieri Hamas-Israel în Egipt

Prima rundă de discuții dintre Hamas și mediatori s-a încheiat într-o „atmosferă pozitivă ”, a relatat marți dimineață presa de stat egipteană. Potrivit Al-Qahera News, un canal de televiziune conectat la serviciile secrete egiptene, discuțiile urmau să continue marți tot între Hamas și mediatori din Sharm el-Sheikh, unde o delegație israeliană a sosit luni.

Discuțiile se bazează pe planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump, care prevede încetarea luptelor și eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în Fâșia Gaza în schimbul palestinienilor deținuți în închisorile israeliene.

