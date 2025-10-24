Prima pagină » Actualitate » Pe 12 şi 26 noiembrie CCR judecă sesizările de neconstituţionalitate semnalate de Nicuşor Dan pe marginea unor legi

Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 11:51, Actualitate
Magistraţii Curţii Constituţionale au stabilit termenul pentru sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la neconstituţionalitatea legii referitoare la angajaţii din ministere, cât şi a celei care modifică unele prevederi din codul civil. 

Pe 22 octombrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit unui comunicat.

Şi  Ilie Bolojan a transmis pe 16 aprilie 2025, când ocupa funcţia de președintele interimar al României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, această lege Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit unui alt comunicat.

CCR a transmis vineri că a fost stabilit termenul pentru ședinta de judecată cu privire la sesizarea referitoare la Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

Termen de judecată stabilit este 12 noiembrie.

De asemenea, CCR a stabilit şi termenul pentru judecarea unei alte sesizări prezidenţiale pe marginea dreptului la un proces echitabil, dreptului la apărare şi egalitatea părţilor în procesul civil.

Termenul sedintei de judecată a fost stabilit pe 26 noiembrie , cu privire la sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea art. 425 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 134/2020 privind Codul de procedură civilă (PL-x nr. 120/2022; L67/2022), mai tramsmite Curtea Constituţională.

