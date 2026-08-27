Nicușor Dan anunță consolidarea alianței cu R. Moldova și Ucraina. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise cu Maia Sandu și Zelenski

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, joi, de la Chișinău, despre relațiile cu Republica Moldova și Ucraina, dezvăluind ce a discutat cu Maia Sandu si Volodimir Zelenski. Liderul de la Cotroceni a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi al Ucrainei, dar şi „suportul continuu” al României faţă de Ucraina, în contextul războiului declanşat de Rusia.

UPDATE: Nicuşor Dan, alături de Maia Sandu şi Volodimir Zelenski

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Liderul de la Cotroceni a vorbit, la declaraţiile de presă susţinute alături de Maia Sandu şi Volodimir Zelenski, despre relaţia instituţională „puternică” dintre România şi Republica Moldova.

„România și Republica Moldova au o istorie comună, limbă comună, tradiții comune. Condamn agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și asigur Ucraina de suportul continuu al României. (…) Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței. (…) Pe plan trilateral, sunt bucuros că ţările noastre colaborează şi această întâlnire este dovada faptului că avem, fiecare dintre noi, maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni şi astfel să proiectăm securitate şi stabilitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură şi de proiecte energetice comune, de interconexiuni. (…) Am discutat de ameninţările, bineînţeles că există o diferenţă de scală, dar am discutat despre ameninţările la care ţările noastre, România şi Republica Moldova, sunt supuse şi am discutat de parcursul european al celor două ţări, pe care România îl susţine”, a declarat Nicuşor Dan.

Maia Sandu: „Un singur lucru îți este dat de la început: vecinii”

„Faptul că astăzi, de Ziua Independenții, sunteți amândoi aici, la Chișinău, are o semnificație aparte pentru noi. Acum 35 de ani, în această săptămână de august, harta regiunii noastre se schimba. România era la doar 20 de luni după revoluție, pe 24 august, Ucraina și-a proclamat independența, trei zile mai târziu, moldovenii veniți cu mic și mare în Piața Marii Adunări Naționale au cerut independența R. Moldova, iar Parlamentul a votat-o în aceiași zi.

Eram trei țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert, iar astăzi trei state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume.

În acești 35 de ani am învățat cu adevărat ce înseamnă independența de Rusia. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă (…) La est avem o țară care apără libertatea. Moldova doarme mai liniștită, ucrainenii țin agresorul rus departe de casa noastră. De aceea luni l-am decorat pe președintele Volodimir Zelenski”, a spus Maia Sandu.

Volodimir Zelenski: „Am venit să sprijinim Republica Moldova”

„Eu voi vorbi în limba ucraineană, deoarece nu cunosc limba română (…) Atunci când eşti un vecin al Rusiei trebuie să poţi colabora cât mai strâns posibil cu toţi vecinii, cu toate naţiunile. Aceasta este o pre-condiţie cheie pentru a avea o securitate cât mai sigură şi pentru a putea să ne dezvoltăm ţările cât mai bine. Din păcate, toţi oamenii noştri s-au ciocnit de probleme, de atentate la independenţa noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut, de acum înainte noi ne vom asigura independenţa, libertatea şi ne vom asigura capacitatea de a ne dezvolta ţările, de a ne construi propriile vieţi în modul în care ne dorim”, a afirmat Volodimir Zelenski, în cadrul declaraţiilor susţinute alături de Maia Sandu şi Nicuşor Dan.

Știrea inițială:

Președintele Nicușor Dan are programată o conferință comună de presă cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski la Chișinău. Urmărește LIVE declarațiile celor trei șefi de stat.

Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, s-au întâlnit joi, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei reuniuni trilaterale organizate cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

De asemenea, Nicușor Dan a participat astăzi la parada militară de la Chișinău alături de Maia Sandu.