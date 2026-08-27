Iluminatul public din Oradea va porni în continuare cu o oră mai târziu, cel mai probabil până la începutul noului an școlar. Primarul Florin Birta spune că măsura, introdusă pentru reducerea consumului de energie, va mai fi menținută aproximativ o săptămână, în ciuda criticilor venite din partea unor consilieri locali și a orădenilor. Edilul recomandă șoferilor și pietonilor mai multă atenție după ora 22:00.

Iluminatul stradal, pornit cu întârziere încă o săptămână

Primarul Florin Birta a anunțat la finalul ședinței Consiliului Local Oradea, că măsura prin care iluminatul public este pornit cu o oră mai târziu va continua pentru câteva zile. Decizia este în vigoare din 4 august, când municipalitatea a stabilit ca luminile stradale să se aprindă la ora 22:00, în loc de 21:00. Potrivit primarului, măsura ar putea rămâne valabilă până la începutul noului an școlar, pe 7 septembrie.

Consilierii locali cer revenirea la programul normal

Măsura a fost criticată în ședința Consiliului Local. Consilierul AUR Costel Moza a susținut că intervalul ales afectează persoanele care încă se află în oraș la orele 21:00-22:00. El a propus ca reducerea iluminatului să fie făcută mai degrabă între miezul nopții și ora 6:00 dimineața, când numărul persoanelor aflate pe străzi este mai mic.

Și consilierul PSD Adrian Madar i-a cerut lui Florin Birta să renunțe la măsură. El a considerat că decizia nu aduce suficiente beneficii și a descris-o drept o problemă de „imagine și propagandă”. Consilierul PSD a făcut apel la primar să „revină la normalitate” și să țină cont de reacțiile oamenilor.

Primarul spune că economia de energie contează

Florin Birta a explicat că decizia are legătură cu situația sistemului energetic național. Seceta a dus la scăderea debitului Dunării, iar consumul de electricitate este ridicat în primele ore ale serii, perioadă în care România ajunge să importe energie la prețuri mari. Primarul a adăugat că Oradea economisește aproximativ 3,3 MWh în fiecare seară prin întârzierea pornirii iluminatului public.

Edilul a mai precizat că această cantitate poate părea mică la nivel național, însă situația s-ar schimba dacă mai multe municipii ar aplica aceeași măsură. Primarul a mai explicat că reducerea consumului după miezul nopții nu ar avea același efect, deoarece în acel interval România dispune de energie în exces.

Florin Birta: „Sunt oameni care mă înjură pentru acest lucru”

Edilul a respins și acuzațiile potrivit cărora măsura ar avea rol de imagine. El a spus că decizia i-a adus, de fapt, numeroase critici.

„Nu cred că mă puteți acuza că-mi fac imagine când sunt oameni care chiar mă înjură pentru acest lucru”, a declarat Florin Birta.

Primarul susține că măsura a fost aplicată în cea mai dificilă perioadă pentru sistemul energetic și că va mai dura doar câteva zile.

Orădenii, avertizați să fie mai atenți în trafic

În contextul în care iluminatul stradal rămâne oprit până la ora 22:00, Florin Birta le-a transmis șoferilor și pietonilor să acorde o atenție sporită atunci când circulă pe străzi.

„Șoferii și trecătorii care traversează trecerile de pietoni în acea perioadă trebuie să circule cu mai multă atenție, probabil încă o săptămână, până când iluminatul va reveni la normal”, a adăugat primarul, după ședință, conform Bihoreanul.

După începerea școlii, programul iluminatului public ar urma să revină la normal. Municipalitatea estimează că, până atunci, măsura va fi adus economii de energie pe durata unei luni, în perioada considerată cea mai dificilă pentru sistemul energetic național.