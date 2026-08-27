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Lukașenko s-a deplasat la Moscova pentru discuții de securitate cu Putin, pe fondul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia

Lukașenko s-a deplasat la Moscova pentru discuții de securitate cu Putin, pe fondul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia
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Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a plecat într-o vizită de lucru în Rusia, potrivit canalului Telegram „Pul Pervogo”, afiliat serviciului de presă prezidențial. Programul liderului din Belarul include negocieri cu Vladimir Putin.

De ce s-a deplasat Aleksandr Lukașenko la Moscova

Potrivit comunicatului, în cadrul întâlnirii cei doi lideri vor discuta pe mai multe teme, cum ar fi problemele regionale și internaționale actuale, inclusiv chestiuni de securitate.

„Șefii de stat vor discuta domenii cheie ale cooperării bilaterale. Liderii din Belarus și Rusia vor face, de asemenea, schimb de opinii cu privire la problemele regionale și internaționale actuale, inclusiv chestiuni de securitate”, se arată în comunicat.

Lukașenko se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul rus, Mihail Mișustin. Această întâlnire se va concentra pe aspecte practice ale cooperării comerciale, economice și de investiții dintre Belarus și Rusia, precum și pe implementarea proiectelor de cooperare.

Măsurile de securitate dictate de Belarus după vizita șefului CIA

Vizita neanunțată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, l-a făcut pe Aleksandr Lukașenko să ordone în mod neașteptat o verificare a pregătirii de luptă a armatei belaruse.

Potrivit lui Volfovich, secretarul Consiliului de Securitate din Belarus, în cadrul verificării, una dintre brigăzi își va părăsi baza permanentă și va îndeplini o serie de sarcini.

„Nu vom vorbi despre ele deocamdată. Totul depinde de deciziile care vor fi luate de conducerea Forțelor Armate, de Statul Major General și de unitățile militare”, a spus Volfovich, adăugând, de asemenea, că în timpul verificării se va acorda o atenție deosebită metodelor de a provoca pagube prin foc unui potențial inamic.

Mai mult, secretarul Consiliului de Securitate a adăugat că acest lucru se va face ținând cont de experiența războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a războiului Statelor Unite împotriva Iranului.

Volfovich susține că obiectivul principal al verificării este de a evalua gradul de pregătire a formațiunilor și unităților militare de a desfășura operațiuni de luptă în condiții moderne.

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