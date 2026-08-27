Suedia, Țările de Jos, Spania și Polonia au reaprins una dintre cele mai complexe dezbateri juridice și politice din UE după ce au trimis o scrisoare oficială către Comisia Europeană pentru a relua planul de utilizare a celor peste 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate.

Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina se confruntă în prezent cu un deficit bugetar de 23,5 miliarde de euro, iar Kievul a cheltuit în avans fondurile destinate celei de-a doua jumătăți a anului pentru a-și susține campaniile militare defensive și atacurile cu rază lungă asupra obiectivelor strategice și militare din Rusia.

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Deși Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, finanțat prin împrumuturi de pe piețe și garantat de bugetul blocului comunitar, ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat că suma este clar insuficientă.

Cele patru țări europene susțin că, în loc ca povara financiară a acestui război și riscurile să fie suportate de cetățenii europeni, ar trebui folosite direct fondurile statului agresor. Prin urmare, Suedia, Țările de Jos, Spania și Polonia cer executivului european să reia urgent lucrările la nivel juridic asupra activelor înghețate ale Rusiei, blocate încă de iarna trecută.

Țările europene doresc crearea unui mecanism juridic prin care activele propriu-zise să fie folosite drept garanție sau sursă directă de finanțare, depășind etapa anterioară în care UE voia să folosească doar dobânzile generate din activele înghețate ale Moscovei din Europa. În acest sens, subiectul este propus pentru agenda reuniunii miniștrilor de externe din 1-2 septembrie.

Toată decizia va depinde însă de veto-ul Belgiei, întrucât cea mai mare parte a activelor rusești din Uniunea Europeană se află în depozitul central Euroclear de la Bruxelles. Guvernul belgian blochează utilizarea directă a acestor active de teamă că Rusia va câștiga procesele internaționale și va cere despăgubiri. Drept clauză, oficialii belgieni cer garanții de partajare a riscurilor financiare între toate cele 27 de state membre în cazul unor represalii juridice din partea Moscovei.