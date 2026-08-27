Ora și drona. O altă țintă aeriană a fost detectată la 33 km de Insula Șerpilor. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol. S-a emis Ro-Alert în nordul județulul Tulcea la ora 18:44.

La ora 18:27, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o altă țintă aeriană. De data aceasta, ținta a fost detectată la 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor. În acest sens, s-a dispus ridicarea de la sol a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Au plecat la 18:41 pentru a monitoriza situația, La trei minute distanță, la 18:44, s-a emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județulul Tulcea.

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„Joi, 27 august, la ora 18.27, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 km nord de Insula Serpilor.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 18.41 pentru monitorizarea situației.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 18.44.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN) pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

O altă dronă a fost adusă la mal și detonată de geniști

Vă reamintim că ieri, 26 august, o dronă a fost adusă la mal pe plaja din Olimp, la orele dimineții. Armata și un echipaj de geniști s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări. Drona se afla în dreptul hotelului Oltenia din Olimp. A fost detonată în condiții de siguranță, după ce zona a fost încercuită și izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri. Vezi AICI imaginile.

De asemenea, tot în dimineața zilei de joi, 27 august, a fost emis un nou mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea. Potrivit mesajului de avertizare, exista posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.