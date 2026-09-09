Sectorul ovin din România se află într-o perioadă dificilă, iar apariția și extinderea unor boli precum pesta micilor rumegătoare și variola ovină și caprină pot avea consecințe serioase asupra fermelor. Un medic veterinar atrage atenția că, fără măsuri eficiente, România ar putea ajunge să piardă o parte importantă din efectivele matcă, informează Agro Tv.

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Medicul veterinar Radu Antohe susține că protejarea efectivelor existente trebuie să fie una dintre principalele priorități ale autorităților. În opinia sa, controlul circulației animalelor și o trasabilitate corectă sunt esențiale pentru limitarea răspândirii bolilor.

Problema este cu atât mai importantă cu cât pesta micilor rumegătoare nu era prezentă anterior în România, iar apariția acesteia, alături de cazurile de variolă ovină și caprină, pune presiune suplimentară pe crescători.

Statul, somat să vină cu soluții

Potrivit specialistului, autoritățile trebuie să găsească rapid soluții pentru a preveni pierderea efectivelor de reproducție. Printre variantele discutate se numără măsuri mai stricte privind circulația animalelor, dar și vaccinarea, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Un alt punct important îl reprezintă discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. România trebuie să demonstreze că poate controla circulația animalelor și că dispune de mecanisme eficiente pentru urmărirea acestora, astfel încât riscul de transmitere a virusurilor între exploatații să fie redus.

Radu Antohe avertizează că lipsa de coordonare și de transparență între autorități și reprezentanții sectorului poate agrava situația. În cazul în care efectivele matcă ar fi diminuate semnificativ, consecințele s-ar putea resimți pe termen lung în întreg sectorul ovin din România.

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