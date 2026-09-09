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Sondaj Gândul. Aproape 6.000 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului: „După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? Rezultatul surpriză

Sondaj Gândul. Aproape 6.000 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului: „După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? Rezultatul surpriză
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Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a trimis unde de șoc în Germania, după ce a învins opoziția la alegerile de stat din weekend. Cititorii Gândul au fost întrebați dacă sunt de părere că după victoria AfD din Germania, valul suveranist va lovi și în Franța, la alegerile prezidențiale. Aproape 6.000 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului.

AfD a obținut peste 44% din voturi în statul Saxonia-Anhalt, în estul landului. Aceasta este mai mult decât dublul rezultatului partidului la alegerile statale din 2021. AfD nu a obținut majoritatea absolută și ar trebui să se alăture unui alt partid pentru a guverna. Principalele partide politice din Germania, atât de stânga, cât și de dreapta, s-au angajat să mențină un „zid de protecție” între AfD și guvern. AfD a acumulat mai multe voturi decât orice alt partid din Saxonia-Anhalt în peste zece ani.

Cum au răspuns cititorii Gândul la întrebarea ziarului

Aproape 6.000 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului: „După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?”. 

Rezultatele sondajului arată că 4.751 de persoane au votat ”da”. Sondajul a acumulat 819 voturi pentru ”nu”, în timp ce 239 de persoane au votat ”nu știu/nu răspund”.

Proteste în Germania după ce AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt

După ce AfD s-a impus în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, mai multe proteste au izbucnit în Germania. Câteva mii de oameni au ieșit în stradă la Berlin și Frankfurt, scandând împotriva partidului considerat de extremă dreapta care a câștigat scrutinul din weekend.

Poliția a anunțat că au fost raportate proteste față de Alternativa pentru Germania (AfD) la Frankfurt, acolo unde în jur de 2500 de oameni au ieșit pe străzi.

Potrivit Yahoo News, protestatarii au cerut declanșarea unei anchete care să ducă la interzicerea partidului AfD.Și la Berlin s-a ieșit în stradă, câteva sute de oameni scandând împotriva formațiunii care și-a spulberat rivalii în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Nemulțumiții au mărșăluit în capitala Germaniei și au scandat „Apărați democrația! Interziceți AfD acum!”. Vezi AICI detalii.

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