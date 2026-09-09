Controalele desfășurate de inspectorii sanitar-veterinari în județul Ilfov au scos la iveală nereguli importante la mai multe firme care se ocupă de depozitarea și distribuția legumelor. Peste 15 tone de produse au fost retrase de la comercializare, după ce autoritățile au constatat probleme legate de originea și trasabilitatea mărfurilor. Verificările au vizat patru societăți comerciale care recepționează, depozitează și livrează legume către marile platforme comerciale. Acțiunea a fost coordonată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin DSVSA Ilfov, potrivit Agrointeligența.

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Una dintre cele mai grave situații descoperite a fost cea a unui lot de ardei Kapia roșu. Produsele erau prezentate ca fiind de origine românească, însă verificările au arătat că acestea proveneau din Uzbekistan.

Inspectorii au identificat și cantități de legume pentru care nu existau elemente suficiente de identificare și trasabilitate. În lipsa documentelor și a marcajelor necesare, nu putea fi stabilită în mod corespunzător proveniența mărfurilor.

Nereguli legate de condițiile de igienă

Probleme au fost găsite și în ceea ce privește condițiile de igienă din spațiile în care erau păstrate produsele alimentare. În urma controalelor, au fost aplicate două amenzi, în valoare totală de 24.000 de lei. De asemenea, activitatea unui depozit frigorific și a unei unități de ambalare a fost interzisă.

Cantitatea totală de 15.364 de kilograme de legume neconforme a fost retrasă din circuitul comercial și urmează să fie distrusă sau confiscată, potrivit măsurilor dispuse de autorități. Pe lista produselor retrase s-au aflat ardei Kapia roșu, roșii, roșii prunișoară, ardei gras, castraveți cornichon și varză albă.

ANSVSA continuă să facă verificări

ANSVSA anunță că verificările vor continua și în perioada următoare, la nivel național. Autoritățile urmăresc atât respectarea normelor de siguranță alimentară, cât și corectitudinea informațiilor privind originea produselor comercializate.

Controalele vizează inclusiv prevenirea situațiilor în care legumele provenite din import sunt prezentate consumatorilor drept produse românești.