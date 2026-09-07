Președintele Nicușor Dan participă luni, 7 septembrie, la deschiderea noului an școlar. Șeful statului se află acum în județul Călărași, la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, acolo unde va face și declarații de presă.

Nicușor Dan și-a început ziua care marchează debutul noului an școlar cu un drum la Școala Gimnazială nr. 150 din Cotroceni, acolo unde învață fiica sa în vârstă de 10 ani, Aheea. Însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, președintele și-a condus fetița la școală, în prima ei zi de clasa a IV-a.

După-amiază, de la ora 15:00, Nicușor Dan va prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

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Nicușor Dan, mesaj în prima zi din noul an școlar: România are încă multe restanțe de rezolvat în Educație. O țară nu se schimbă peste noapte

Înainte de a-și începe ziua de lucru, președintele a transmis un mesaj oficial cu prilejul începerii noului an școlar. Acesta este adresat, în ordine, profesorilor, elevilor și părinților. Șeful statului vorbește despre actuala misiune asumată la nivelul întregului sistem de învățământ, însă și despre „restanțele” cu care se confruntă educația din România.

„România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale. Educația rămâne una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem față de viitorul României. O țară nu se schimbă peste noapte”, este doar un fragment din mesajul transmis de președinte.

Mesajul integral transmis de Nicușor Dan în prima zi din noul an școlar poate fi citit AICI.