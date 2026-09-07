„Seismic”, un „cutremur socio-politic”, „un moment de cotitură pentru Germania”, notează BBC. Așa a fost descris de analiști politici și de sursele de presă internaționale momentul victoriei partidui german de extremă dreapta AfD. Dar ce înseamnă victoria acestei formațiuni eurosceptice și pro-ruse pentru viitorul electoral al Germaniei dar și al Europei? Tendința pare să fie clară.
Saxonia-Anhalt este una dintre cele mai mici dintre cele 16 regiuni masive ale Germaniei. Se „mândrește” cu doar 1,7 milioane din 59 de milioane de alegători eligibili la nivel național.
Cât de semnificative pot fi sentimentele sale politice, mai ales că AfD a eșuat la limită să obțină o majoritate absolută? Răspunsul: foarte semnificativ. În primul rând, acasă, în Germania.
Votul poate fi regional, dar are impact la nivel național, se arată în analiza BBC. Câștigul covârșitor al AfD pune și mai multă presiune asupra guvernului de coaliție centrist, deja afectat de problemele existente de la Berlin.
Rezultatul din Saxonia-Anhalt provoacă, de asemenea, o introspecție în toată Germania. Trecutul nazist încă are o prezență importantă. Aceasta este prima victorie electorală remarcabilă pentru un partid naționalist de extremă dreapta. Îi oferă o șansă reală de a guverna, în acest caz, la nivel regional, pentru de la căderea celui de-al Treilea Reich în 1945.
Autoritățile germane au etichetat AfD, în parte, drept antidemocratică. O serie de facțiuni regionale ale partidului, inclusiv Saxonia-Anhalt, au fost etichetate drept extremiste de dreapta.
AfD este bine cunoscută pentru popularitatea sa deosebită în Germania de Est. Acum este, de asemenea, considerată cel mai mare partid politic la nivel național în sondaje.
Mesajul anti-imigrație și anti-woke al AfD, „Germania pentru germani”, se potrivește îndeaproape cu mesajul MAGA al lui Donald Trump.
Alături de o serie de alte partide naționaliste din Europa, AfD se inspiră în mare măsură din strategia lui Trump. Subminează mass-media, pune la îndoială neutralitatea judecătorilor. Promite să „facă Germania din nou măreață”.
Interesant de menționat, totuși, este că președintele SUA este rareori menționat în campania electorală din Europa. Politicienii sunt conștienți de cât de nepopular este în rândul alegătorilor.
Duminică seară, pe rețelele de socializare, pe urmele lui Donald Trump s-a aflat influentul om de afaceri rus Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe.
Acesta a declarat rezultatul AfD „istoric”, guvernul național al Germaniei „discreditat” și cancelarul german „umilit”. L-a comparat pe Friedrich Merz cu premierul britanic, Keir Starmer, care s-a simțit obligat să demisioneze în această vară.
Guvernul german este cel mai mare donator individual către Ucraina. Regatul Unit este cunoscut pentru furnizarea către Kiev a rachetelor folosite pentru a ataca teritoriul rus. Acest lucru a provocat o profundă furie la Moscova.
Industria germană, însetată de energie, a suferit o lovitură economică uriașă după ce țara a oprit importurile de energie rusească, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei din 2022.
Saxonia-Anhalt este cea mai săracă regiune a Germaniei. Acolo, ca în mare parte a Germaniei de Est, întâlnești adesea ceea ce este cunoscut sub numele de „Ostalgie” în rândul alegătorilor. În esență, este „nostalgie în est” pentru vremuri relativ mai stabile sub comunism.
Liderul partidului naționalist spaniol Vox, Santiago Abascal, a postat duminică pe X că victoria AfD din Saxonia-Anhalt este „o mare speranță pentru Germania și pentru Europa”.
În schimb, ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad, un aliat al președintelui centrist Emmanuel Macron, a avertizat că „acesta este un moment serios în Europa, când extrema dreaptă câștigă alegerile regionale din Germania”.
Șefii forțelor de securitate spun că națiunile trebuie să se unească pentru a opri Rusia în Ucraina. Altfel, Kremlinul va fi tentat să atace în interiorul NATO, cum ar fi statele baltice.
Și aici strălucește semnificația votului din Saxonia-Anhalt, notează BBC. Un avertisment roșu intermitent pentru partidele politice tradiționale, dar și pentru instituțiile din întreaga Europă, precum sistemul judiciar și serviciile de securitate. Pe care AfD le respinge drept „establishment” egoist.
Sloganul campaniei AfD în Saxonia-Anhalt a fost un optimist „Orice este posibil!”, plus o promisiune de a-i face pe germani să se simtă din nou mândri de țara lor. Până acum neîncercate și netestate în guvern, oamenii par din ce în ce mai dispuși să le încerce.