„Seismic”, un „cutremur socio-politic”, „un moment de cotitură pentru Germania”, notează BBC. Așa a fost descris de analiști politici și de sursele de presă internaționale momentul victoriei partidui german de extremă dreapta AfD. Dar ce înseamnă victoria acestei formațiuni eurosceptice și pro-ruse pentru viitorul electoral al Germaniei dar și al Europei? Tendința pare să fie clară.

Saxonia-Anhalt este una dintre cele mai mici dintre cele 16 regiuni masive ale Germaniei. Se „mândrește” cu doar 1,7 milioane din 59 de milioane de alegători eligibili la nivel național.

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Cât de semnificative pot fi sentimentele sale politice, mai ales că AfD a eșuat la limită să obțină o majoritate absolută? Răspunsul: foarte semnificativ. În primul rând, acasă, în Germania.

Vot regional cu impact la nivel național

Votul poate fi regional, dar are impact la nivel național, se arată în analiza BBC. Câștigul covârșitor al AfD pune și mai multă presiune asupra guvernului de coaliție centrist, deja afectat de problemele existente de la Berlin. S-ar putea dovedi a fi cuiul în sicriul politic al cancelarului conservator extrem de nepopular al Germaniei, Friedrich Merz. Acesta promisese că va reduce drastic popularitatea AfD – Alternativa pentru Germania.

Aceste probleme politice vor slăbi și distrage și mai mult atenția Germaniei, cel mai puternic jucător al UE, într-o perioadă de criză continentală.

Asta în timp ce Europa se luptă să limiteze agresivitatea rusească, crizele tarifare ale lui Donald Trump și amenințarea economică din partea Chinei. Rezultatul din Saxonia-Anhalt provoacă, de asemenea, o introspecție în toată Germania. Trecutul nazist încă are o prezență importantă. Aceasta este prima victorie electorală remarcabilă pentru un partid naționalist de extremă dreapta. Îi oferă o șansă reală de a guverna, în acest caz, la nivel regional, pentru de la căderea celui de-al Treilea Reich în 1945. antidemocratică Autoritățile germane au etichetat AfD, în parte, drept. O serie de facțiuni regionale ale partidului, inclusiv Saxonia-Anhalt, au fost etichetate drept extremiste de dreapta.

Germania „măreață din nou”

AfD este bine cunoscută pentru popularitatea sa deosebită în Germania de Est. Acum este, de asemenea, considerată cel mai mare partid politic la nivel național în sondaje.

Curentul politic principal al Germaniei i-a dezamăgit pe electori.

Ce face acum cea mai mare economie a Europei, cea mai populată națiune a sa, fără a lua în considerare Rusia?

Micuța Saxonia-Anhalt provoacă valuri și în afara Germaniei.

Nimeni altul decât președintele SUA a publicat duminică – pe platforma sa Truth Social – rezultatele sondajului de ieșire din Saxonia-Anhalt.

Mesajul anti-imigrație și anti-woke al AfD, „Germania pentru germani”, se potrivește îndeaproape cu mesajul MAGA al lui Donald Trump.

Alături de o serie de alte partide naționaliste din Europa, AfD se inspiră în mare măsură din strategia lui Trump. Subminează mass-media, pune la îndoială neutralitatea judecătorilor. Promite să „facă Germania din nou măreață”.

Interesant de menționat, totuși, este că președintele SUA este rareori menționat în campania electorală din Europa. Politicienii sunt conștienți de cât de nepopular este în rândul alegătorilor.

Guvernul național al Germaniei, „discreditat”. Cancelarul german, „umilit”

Duminică seară, pe rețelele de socializare, pe urmele lui Donald Trump s-a aflat influentul om de afaceri rus Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe. Acesta a declarat rezultatul AfD „istoric”, guvernul național al Germaniei „discreditat” și cancelarul german „umilit”. L-a comparat pe Friedrich Merz cu premierul britanic, Keir Starmer, care s-a simțit obligat să demisioneze în această vară.