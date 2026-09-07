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Raul Castro, apariție rară la televiziunea cubaneză. Unde a fost văzut fostul lider de la Havana

Raul Castro, apariție rară la televiziunea cubaneză. Unde a fost văzut fostul lider de la Havana
Raul Castro, apariție rară la televiziune / Sursa FOTO: Profimedia
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Fostul președinte cubanez Raul Castro, ajuns la vârsta de 95 de ani, a apărut la televiziunea națională, la mai puțin de o lună după ce a fost văzut în public la Havana. El a participat la centenarul nașterii fratelui său, Fidel Castro.

Liderul revoluționar a apărut într-un reportaj lung, difuzat de mai multe ori în acest weekend de televiziunea de stat.

Raul Castro, prezent alături de trupele de Securitate

El a participat la cea de-a 65-a aniversare a unei unități a Ministerului de Interne responsabilă cu securitatea personală a liderilor cubanezi, în special a lui Fidel Castro (1959-2006).

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Însoțit de nepotul său și șef al securității sale personale, Raul Guillermo Rodriguez Castro, Raul Castro (2006-2018) a felicitat mai mulți veterani ai acestei unități, potrivit imaginilor difuzate de televiziune. Îmbrăcat în tradiționala sa uniformă verde-măsliniu, el a părut în formă.

Deși Raul Castro nu mai ocupă nicio funcție oficială în cadrul guvernului sau al Partidului Comunist cubanez aflat la putere, el păstrează un rol important în deciziile politice și se bucură de loialitatea forțelor armate.

În iunie, președinția Cubei a anunțat că Raul își dăduse acordul pentru reforme economice în favoarea economiei de piață, pentru a face față crizei fără precedent care zguduie insula cu 9,4 milioane de locuitori. Cuba se află sub o puternică presiune exercitată de Statele Unite ale Americii.

Aceste măsuri reprezintă cea mai mare schimbare de model de când Cuba a adoptat comunismul, în urmă cu aproape 70 de ani.

În luna mai, Raul Castro a fost pus sub acuzare de justiția din SUA pentru moartea a patru americani, după ce două avioane de mici dimensiuni ale unui grup anticastrist au fost doborâte în 1996. La acea vreme, el era ministru al Apărării.

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