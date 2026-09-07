Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată.

În semestrul I din 2026, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2025 cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% în termeni reali, potrivit INS.

„Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1,023 trilioane de lei în prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,6% față de semestrul I 2025, arată datele publicate luni, 7 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS) privind seria ajustată sezonier.

În ceea ce privește PIB-ul României – seria brută, estimarea pentru primul semestru al anului se ridică la peste 900 de miliarde de lei, prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,6% față de semestrul I 2025.

Comerțul și industria, în scădere

O contribuție negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri: