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Produsul Intern Brut al României continuă prăbușirea. Comerțul și industria sunt și ele în scădere, în primul semestru din 2026. Datele de la INS

Produsul Intern Brut al României continuă prăbușirea. Comerțul și industria sunt și ele în scădere, în primul semestru din 2026. Datele de la INS
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Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată.

În semestrul I din 2026, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2025 cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% în termeni reali, potrivit INS.

„Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1,023 trilioane de lei în prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,6% față de semestrul I 2025, arată datele publicate luni, 7 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS) privind seria ajustată sezonier.

În ceea ce privește PIB-ul României – seria brută, estimarea pentru primul semestru al anului se ridică la peste 900 de miliarde de lei, prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,6% față de semestrul I 2025.

Comerțul și industria, în scădere

O contribuție negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:

  • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hotelurile și restaurantele (-0,9%), cu o pondere de 21,6% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu -3,9%;
  • Industria (-0,5%), cu o pondere de 16,0% la formarea PIB și al cărei volum de activitate a scăzut cu -2,9%;
    Informațiile și comunicațiile (-0,3%), cu o pondere de 7,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a micșorat cu -3,5%;
  • Tranzacțiile imobiliare (-0,3%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu -4,5%;
  • Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (-0,2%), cu o pondere de 12,7% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a redus cu -1,7%.
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