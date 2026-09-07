Prima pagină » Actualitate » Mihai Dimian, ministrul Educației, a transmis elevilor un mesaj în prima zi de școală. Propriul parcurs educațional, folosit drept exemplu

Mihai Dimian, ministrul Educației, a transmis elevilor un mesaj în prima zi de școală. Propriul parcurs educațional, folosit drept exemplu

Mihai Dimian, ministrul Educației, a transmis elevilor un mesaj în prima zi de școală. Propriul parcurs educațional, folosit drept exemplu
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luni, 7 septembrie 2026, a debutat noul an școlar. În acest sens, Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, a transmis elevilor un mesaj în prima zi de școală.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le transmite elevilor să creadă în propriile visuri și să se bucure de educație. El spune că locul din care pornesc nu le decide viitorul, iar educația le poate deschide drumul către orice. De asemenea, a folosit drept exemplu propriul parcurs educațional.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mesajul lui Mihai Dimian (part I). Foto: Facebook

„Dragi elevi, bucurați-vă de educație! Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați fi preferat să dormiți mai mult în această dimineață, că vă întrebați la ce vă folosește această școală. Cu toate acestea, încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală.

Indiferent de locul în care v-ați născut, indiferent de cât de mulți sau de puțini bani au părinții voștri, indiferent de etnia voastră, educația vă oferă tuturor o șansă.

Nu porniți cu toți din același punct. Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge”, a transmis Mihai Dimian pe Facebook.

Propriul parcurs educațional l-a folosit drept exemplu

Mihai Dimian și-a prezentat propriul parcurs, spunând că provine dintr-o familie modestă și că s-a întreținut în facultate lucrând ca ghid turistic și oferind meditații. A studiat în Franța, Germania și SUA, iar ulterior a devenit profesor și conducător de doctorat în Washington D.C.

„Vă spun acest lucru și din propria experiență. Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii. În același timp, am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii”, a mai spus Ministrul interimar al Educației.

Mesajul lui Mihai Dimian (part II). Foto: Facebook

Ministrul Educației le transmite elevilor că trebuie să înțeleagă un lucru esențial. Și anume, că locul lor este la școală, în fiecare zi.

Mesaj către profesori și bunici

Mihai Dimian le spune elevilor că educația nu este un drum ușor și că vor întâmpina dificultăți și eșecuri. Ministrul îi îndeamnă să nu renunțe și spune că fiecare are libertatea de a-și alege propriul viitor, iar această libertate se câștigă prin educație.

„Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă.

Dragi părinți și bunici, mă adresez acum dumneavoastră cu o rugăminte la fel de simplă: trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi!

Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reușiti să le oferiți copiilor ceea ce vă doriți, puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat. Spuneți-le că școala este importantă. Spuneți-le să-și respecte profesorii.

Dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc că ați ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate: destinul acestor copii. Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să își poată realiza potențialul imens pe care îl au. O școală în care fiecare copil este respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de locul din care provine, de familia sa sau de etnia sa.

Iar în final, dragi elevi, mai am un îndemn pentru voi. Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite. Și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor un an școlar minunat!”, a conchis ministrul.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Căutările bărbatului din Republica Moldova continuă în Dolj
10:55
Căutările bărbatului din Republica Moldova continuă în Dolj
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a ajuns în comuna Curcani din județul Călărași. Participă la deschiderea noului an școlar. Urmează declarații de presă
10:35
Nicușor Dan a ajuns în comuna Curcani din județul Călărași. Participă la deschiderea noului an școlar. Urmează declarații de presă
ENERGIE Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici, pe fondul secetei și al scumpirilor din piață. Cât va costa un kilowatt-oră
10:26
Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici, pe fondul secetei și al scumpirilor din piață. Cât va costa un kilowatt-oră
EDUCAȚIE Nicușor Dan, mesaj în prima zi din noul an școlar: România are încă multe restanțe de rezolvat în Educație. O țară nu se schimbă peste noapte
10:14
Nicușor Dan, mesaj în prima zi din noul an școlar: România are încă multe restanțe de rezolvat în Educație. O țară nu se schimbă peste noapte
ULTIMA ORĂ Șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi a fost găsit beat la volan, în prima zi de școală. Ce alcoolemie avea
09:57
Șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi a fost găsit beat la volan, în prima zi de școală. Ce alcoolemie avea
INEDIT Raul Castro, apariție rară la televiziunea cubaneză. Unde a fost văzut fostul lider de la Havana
09:25
Raul Castro, apariție rară la televiziunea cubaneză. Unde a fost văzut fostul lider de la Havana
Mediafax
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Digi24
Scumpire la Hidroelectrica: cât va plăti în plus fiecare familie pentru curent și cine este vizat de noile tarife
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Harta autostrăzilor din România, după două decenii de șantiere: „Lumea se obișnuiește repede cu binele”
Mediafax
Cazanul de țuică din curte îți poate aduce o amendă de 100.000 de lei. Toți gospodarii trebuie să știe asta
Click
ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Tatăl lui Șerban Huidu, părăsit de soție pentru un fost pușcăriaș: 'Am fost un prost!'
Ce se întâmplă doctore
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre o migrenă și o durere de cap?
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
Gândul de Vreme Cum va fi vremea la început de săptămână, în țară și în București. ANM, noi informații pentru Gândul
10:29
Cum va fi vremea la început de săptămână, în țară și în București. ANM, noi informații pentru Gândul
RĂZBOI Escaladează din nou tensiunile între Israel și Hezbollah: Ierusalimul a lansat un raid aerian după ce a ordonat evacuări urgente în sudul Libanului
10:21
Escaladează din nou tensiunile între Israel și Hezbollah: Ierusalimul a lansat un raid aerian după ce a ordonat evacuări urgente în sudul Libanului
ANALIZĂ Victoria istorică a AfD în Germania, semnal de alarmă pentru Europa. BBC: Un cutremur social și politic
10:14
Victoria istorică a AfD în Germania, semnal de alarmă pentru Europa. BBC: Un cutremur social și politic
NEWS ALERT Blocaj politic în Saxonia-Anhalt, după victoria AfD. Siegmund evocă inclusiv noi alegeri în landul german: „Am obține 50% sau 55%”
09:48
Blocaj politic în Saxonia-Anhalt, după victoria AfD. Siegmund evocă inclusiv noi alegeri în landul german: „Am obține 50% sau 55%”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus fetița la școală, în prima zi din noul an școlar. Nu au făcut declarații
09:19
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus fetița la școală, în prima zi din noul an școlar. Nu au făcut declarații
CONTROVERSĂ Trump vrea să schimbe din nou harta lumii: New Mexico să devină „New America”: „Îmi place la nebunie!”
09:10
Trump vrea să schimbe din nou harta lumii: New Mexico să devină „New America”: „Îmi place la nebunie!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe