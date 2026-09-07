Luni, 7 septembrie 2026, a debutat noul an școlar. În acest sens, Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, a transmis elevilor un mesaj în prima zi de școală.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le transmite elevilor să creadă în propriile visuri și să se bucure de educație. El spune că locul din care pornesc nu le decide viitorul, iar educația le poate deschide drumul către orice. De asemenea, a folosit drept exemplu propriul parcurs educațional.

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„Dragi elevi, bucurați-vă de educație! Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați fi preferat să dormiți mai mult în această dimineață, că vă întrebați la ce vă folosește această școală. Cu toate acestea, încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală.

Indiferent de locul în care v-ați născut, indiferent de cât de mulți sau de puțini bani au părinții voștri, indiferent de etnia voastră, educația vă oferă tuturor o șansă.

Nu porniți cu toți din același punct. Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge”, a transmis Mihai Dimian pe Facebook.

Propriul parcurs educațional l-a folosit drept exemplu

Mihai Dimian și-a prezentat propriul parcurs, spunând că provine dintr-o familie modestă și că s-a întreținut în facultate lucrând ca ghid turistic și oferind meditații. A studiat în Franța, Germania și SUA, iar ulterior a devenit profesor și conducător de doctorat în Washington D.C.

„Vă spun acest lucru și din propria experiență. Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii. În același timp, am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii”, a mai spus Ministrul interimar al Educației.

Ministrul Educației le transmite elevilor că trebuie să înțeleagă un lucru esențial. Și anume, că locul lor este la școală, în fiecare zi.

Mesaj către profesori și bunici

Mihai Dimian le spune elevilor că educația nu este un drum ușor și că vor întâmpina dificultăți și eșecuri. Ministrul îi îndeamnă să nu renunțe și spune că fiecare are libertatea de a-și alege propriul viitor, iar această libertate se câștigă prin educație.

„Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă. Dragi părinți și bunici, mă adresez acum dumneavoastră cu o rugăminte la fel de simplă: trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi! Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reușiti să le oferiți copiilor ceea ce vă doriți, puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat. Spuneți-le că școala este importantă. Spuneți-le să-și respecte profesorii. Dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc că ați ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate: destinul acestor copii. Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să își poată realiza potențialul imens pe care îl au. O școală în care fiecare copil este respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de locul din care provine, de familia sa sau de etnia sa. Iar în final, dragi elevi, mai am un îndemn pentru voi. Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite. Și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor un an școlar minunat!”, a conchis ministrul.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto