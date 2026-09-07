Luni, 7 septembrie 2026, șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi a fost găsit beat la volan, în prima zi de școală. Bărbatul a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice pe ruta Jamu Mare – Gătaia, județul Timiș. Oamenii legii l-au sancționat pe bărbat cu amendă și suspendarea permisului de conducere.

Incident în prima zi de școală. Un șofer care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare-Gătaia a fost prins băut la volan. Etilotestul a indicat 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii i-au aplicat o amendă de 4.325 de lei și i-au suspendat permisul pentru o perioadă de 90 de zile.

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„La data de 7 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gătaia au oprit pentru control, pe raza orașului Gătaia, un microbuz care efectua transportul a 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.325 de lei și au dispus reținerea permisului de conducere, fiind suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Polițiștii vor continua activitățile de verificare a transportului de elevi, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere și creșterii gradului de siguranță al copiilor”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș.

Cazul readuce în atenție riscurile transportului școlar, în special la începutul anului școlar, când traficul este mai aglomerat. Polițiștii anunță că vor continua controalele pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței elevilor.

Luni, 7 septembrie, a început noul an școlar 2026-2027

Luni, 7 septembrie, a începul anul școlar 2026-2027. Cursurile se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Precum anul precedent, cursurile sunt împărțite în cinci module, între care sunt programate perioade de vacanță. Vezi AICI structura completă, cu module, vacanțe și programe școlare.