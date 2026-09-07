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Trump vrea să schimbe din nou harta lumii: New Mexico să devină „New America”: „Îmi place la nebunie!”

Trump vrea să schimbe din nou harta lumii: New Mexico să devină „New America”: „Îmi place la nebunie!”
Donald Trump - Foto: Truth Social/@realDonaldTrump
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Donald Trump sugerează ca New Mexico să fie redenumit „New America”, după alte inițiative controversate privind denumiri geografice. Guvernatoarea statului respinge categoric ideea și îl acuză că încearcă să distragă atenția de la problemele americanilor.

Trump deschide o nouă controversă în Statele Unite, de această dată chiar pe harta țării. Președintele american a sugerat ca statul New Mexico să primească numele „New America”, argumentând că noua denumire ar fi „mai prestigioasă și mai frumoasă”, scrie The Independent.co.uk.

Propunerea a fost respinsă imediat de guvernatoarea democrată Michelle Lujan Grisham și vine după o serie de inițiative similare ale liderului de la Casa Albă privind Golful Mexicului, Lacul Ontario și Strâmtoarea Ormuz.

Trump și-a prezentat ideea duminică, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

„Mulți oameni au sugerat schimbarea numelui statului New Mexico – unul dintre cele mai mari state în care s-au comis fraude electorale din toate timpurile – în „NEW AMERICA”. Un nume mult mai prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat cu un potențial incredibil. Uau, îmi place la nebunie!!! ””, a scris Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Casa Albă a amplificat mesajul președintelui, republicând o imagine provenită de pe contul său de Truth Social în care cuvântul „Mexico” din numele statului apare tăiat și înlocuit cu „America”.

Sursa foto: X/@WhiteHouse

Sursa foto: X/@WhiteHouse

Potrivit presei americane, ideea ar proveni inițial dintr-o farsă apărută pe internet.

New Mexico se află în sud-vestul Statelor Unite, la granița cu Mexicul, iar denumirea sa are rădăcini istorice mult mai vechi decât statul american modern.

Guvernatoarea din New Mexico îi răspunde lui Trump: „Numele nu este supus dezbaterii”

Reacția conducerii statului a venit rapid. Michelle Lujan Grisham, guvernatoarea democrată a statului New Mexico, a respins categoric posibilitatea schimbării numelui și a invocat istoria regiunii.

„Numele nu este supus dezbaterii; este al nostru de mult înainte de înființarea Statelor Unite”, a declarat Michelle Lujan Grisham, pentru Fox News.

Guvernatoarea consideră că intervenția președintelui are o altă miză politică.

„Trump încearcă să distragă atenția americanilor”, a afirmat Michelle Lujan Grisham, indicând printre problemele pe care administrația ar încerca să le împingă în plan secund creșterea puternică a prețurilor la benzină.

Acuzația privind distragerea atenției este împărtășită și de alți critici ai președintelui, pe fondul unei perioade politice dificile pentru Casa Albă înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie.

Propunerea privind New Mexico nu este însă un episod izolat. Cu numai câteva zile înainte, Trump a semnat un decret pentru redenumirea Lacului Ontario în „Lake America”, într-un moment marcat de tensiuni comerciale puternice între Statele Unite și Canada.

Guvernul canadian a respins inițiativa privind lacul aflat la frontiera dintre cele două țări.

De la „Golful Americii” la „Strâmtoarea Trump”

Lista denumirilor pe care Donald Trump a încercat sau a sugerat să le schimbe a crescut considerabil. Săptămâna trecută, președintele american a propus ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită „Strâmtoarea Trump”.

Pasajul maritim reprezintă una dintre cele mai importante rute strategice pentru transportul mondial de energie și se află în centrul tensiunilor provocate de războiul început în februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

La începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, în ianuarie 2025, Trump a dispus folosirea de către autoritățile federale americane a denumirii „Golful Americii” pentru Golful Mexicului.

Mexicul a contestat schimbarea.

Matt Walsh, influencer conservator, a descris controversele privind redenumirile drept un „cadou” făcut stângii într-un moment în care republicanii se pregătesc pentru o confruntare electorală dificilă.

„Provocarea numărul unu a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă la acuzația că nu și-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor de rând”, a afirmat Matt Walsh.

Controversa apare într-o perioadă în care sondajele indică o scădere puternică a popularității lui Donald Trump, iar republicanii se pregătesc pentru alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, scrutin care va decide controlul asupra Congresului SUA.

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