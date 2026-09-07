Armata israeliană a ordonat evacuarea unei zone din Deir Zahrani, în sudul Libanului, înaintea unor noi lovituri asupra unei instalații militare a Hezbollah. Tensiunile cresc din nou la cote maxime în ciuda armistițiului semnat între cele două părți.

Tensiunile cresc din nou periculos la granița dintre Israel și Liban. Armata israeliană a ordonat luni evacuarea locuitorilor dintr-o zonă a localității Deir Zahrani, avertizând că urmează să lovească o clădire despre care afirmă că este folosită de Hezbollah, potrivit Arabnews.com.

Ordinul a venit după ce Israelul a acuzat gruparea pro-iraniană de lansarea unei drone explozive asupra forțelor sale. La scurt timp după avertisment, televiziunea Al-Manar, afiliată Hezbollah, a relatat că localitatea a fost lovită într-un raid aerian israelian.

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Deir Zahrani se află în districtul Nabatiyeh, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera cu Israelul.

Armata israeliană a publicat avertismentul de evacuare în limba arabă pe Telegram, solicitând locuitorilor din sectorul vizat să părăsească zona înaintea atacului. Potrivit armatei, operațiunea a fost decisă în urma „lansării unei drone explozive” de către Hezbollah în direcția forțelor israeliene.

Ținta anunțată este o clădire pe care Israelul o atribuie organizației libaneze.

Noua operațiune vine după câteva zile de atacuri soldate cu victime în Liban și amplifică presiunile asupra unui armistițiu care se dovedește tot mai fragil.

Vineri seara, loviturile israeliene din sudul și estul Libanului au provocat moartea a patru persoane. Duminică, armata israeliană a atacat mai multe localități din regiunea Nabatiyeh, iar șapte persoane au fost ucise, potrivit informațiilor din Liban.

Israelul susține că raidurile au reprezentat un răspuns la acțiunile Hezbollah. Potrivit armatei israeliene, gruparea a lansat două drone împotriva soldaților săi. Atacurile nu ar fi provocat răniți.

Armata a calificat acțiunea Hezbollah drept o „încălcare flagrantă” a armistițiului.

Noi ordine de evacuare după zile de atacuri în sudul Libanului

Avertismentul transmis luni nu este primul din această nouă serie de confruntări. Înaintea raidurilor de duminică, armata israeliană emisese primul ordin de evacuare din ultimele săptămâni, cerând locuitorilor din Arab Salim să părăsească zona.

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Hezbollah a intrat în actuala confruntare regională în martie, când a început să lanseze atacuri împotriva Israelului în sprijinul Iranului, principalul său aliat regional. Riposta israeliană care a urmat a provocat peste 4.300 de morți în Liban, potrivit autorităților libaneze.

Intensitatea confruntărilor a scăzut în luna iunie, după un protocol de acord americano-iranian și un acord-cadru între Liban și Israel. Armata israeliană a continuat însă să desfășoare operațiuni în sudul Libanului și menține controlul asupra unei fâșii de frontieră cu o adâncime de aproximativ zece kilometri.

Joi, Israelul a anunțat că a preluat controlul asupra crestei Ali Taher, o poziție muntoasă despre care susține că avea o importanță strategică pentru Hezbollah în regiunea Nabatiyeh. De cealaltă parte, Hezbollah nu a confirmat preluarea poziției.

Președintele Libanului cere intervenția Washingtonului

Noua escaladare provoacă îngrijorare la Beirut. După atacurile de duminică, Joseph Aoun, președintele Libanului, a cerut Statelor Unite și comunității internaționale să intervină pentru oprirea operațiunilor israeliene.

Liderul libanez a cerut Washingtonului și comunității internaționale să „oprească” atacurile și a denunțat o „escaladare periculoasă”, a declarat Joseph Aoun.

Apelul vine în condițiile în care sunt așteptate noi negocieri între oficiali libanezi și israelieni în cursul acestei luni. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru reluarea tratativelor.