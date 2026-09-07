Președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a dus fiica la școală luni, 7 septembrie, în prima zi din noul an școlar. Aheea are 10 ani și începe clasa a IV-a la Școala Gimnazială nr. 150 din cartierul Cotroceni. Cei doi mai au un fiu, Antim, în vârstă de 4 ani.

După ce și-a lăsat fetița la școală, Nicușor Dan nu a făcut declarații, însă a plecat spre județul Călărași, acolo unde va participa, în mod oficial, la deschiderea noului an școlar. Evenimentul va avea loc la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani și este programat să înceapă la ora 10:30.

De la ora 15:00, Nicușor Dan se va afla la Palatul Cotroceni, acolo unde va prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

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Nicușor Dan, mesaj în prima zi din noul an școlar: România are încă multe restanțe de rezolvat în Educație. O țară nu se schimbă peste noapte

Înainte de a-și începe ziua de lucru, președintele a transmis un mesaj oficial cu prilejul începerii noului an școlar. Acesta este adresat, în ordine, profesorilor, elevilor și părinților. Șeful statului vorbește despre actuala misiune asumată la nivelul întregului sistem de învățământ, însă și despre „restanțele” cu care se confruntă educația din România.

„România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale. Educația rămâne una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem față de viitorul României. O țară nu se schimbă peste noapte”, este doar un fragment din mesajul transmis de președinte.

Mesajul integral transmis de Nicușor Dan în prima zi din noul an școlar poate fi citit AICI.