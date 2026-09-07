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Cum va fi vremea la început de săptămână, în țară și în București. ANM, noi informații pentru Gândul

Cum va fi vremea la început de săptămână, în țară și în București. ANM, noi informații pentru Gândul
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Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi frumoasă, iar precipitațiile vor lipsi. Vor fi doar ușoare intensificări ale vântului.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre starea vremii la început de săptămână.

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Vom avea o vreme frumoasă, însorită, în absolut toate regiunile țării. Valorile termice  vor fi apropiate de normele perioadei.

  • Maximele se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei. Vor fi 30 de grade în sud-estul Olteniei.
  • Vântul va sufla moderat, inclusiv în Capitală.
  • În București va fi o vreme frumoasă, cu regim termic caracterizat de valori normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin.

Temperatura maximă, în zona Capitalei, se va situa în jurul valorii de 28 de grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții, la Miercurea Ciuc

În această dimineață, la ora 08:00, s-au înregistrat doar 2 grade Celsius la Miercurea Ciuc. Aceasta a fost, de altfel, cea mai scăzută temperatură din România.

  • La aceeași oră, au fost 6 grade la Iezer și 7 grade la Baia Mare și Bistrița.
  • În București, la ora 08:00, potrivit ANM, termometrele au arătat 13 grade Celsius, iar cerul era senin.

Temperaturi înregistrate în România la ora 08:00 / Sursa ANM

  • Nu s-au înregistrat precipitații în nicio regiune a țării.
  • Pe litoral au fost 15 grade la Sulina și 18 grade la Constanța.
  • La Oradea au fost 13 grade, iar termometrele au arătat 10 grade la Arad și Timișoara.

În Moldova au fost 12 grade la Suceava și Botoșani, 13 grade la Iași și 11 grade la Vaslui. La Brașov au fost 7 grade, iar la Ploiești au fost 8 grade Celsius.

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