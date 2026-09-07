Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi frumoasă, iar precipitațiile vor lipsi. Vor fi doar ușoare intensificări ale vântului.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre starea vremii la început de săptămână.
„Vom avea o vreme frumoasă, însorită, în absolut toate regiunile țării. Valorile termice vor fi apropiate de normele perioadei.
Temperatura maximă, în zona Capitalei, se va situa în jurul valorii de 28 de grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 08:00, s-au înregistrat doar 2 grade Celsius la Miercurea Ciuc. Aceasta a fost, de altfel, cea mai scăzută temperatură din România.
În Moldova au fost 12 grade la Suceava și Botoșani, 13 grade la Iași și 11 grade la Vaslui. La Brașov au fost 7 grade, iar la Ploiești au fost 8 grade Celsius.