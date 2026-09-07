Blocaj politic în Saxonia-Anhalt, după victoria AfD. Siegmund evocă inclusiv noi alegeri în landul german: „Am obține 50% sau 55%”

AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar nu are majoritatea necesară și nici un partener de coaliție. Ulrich Siegmund, principalul candidat al naționaliștilor în revendică funcția de premier și evocă inclusiv posibilitatea unor noi alegeri dacă formarea unei majorități eșuează.

Victoria istorică obținută de AfD în Saxonia-Anhalt nu îi garantează partidului și puterea. Rezultatele oficiale preliminare plasează formațiunea naționalistă pe primul loc, însă fără suficiente mandate pentru a guverna singură și, cel puțin pentru moment, fără un partid dispus să intre într-o coaliție.

AfD se află într-o situație politică neobișnuită după cel mai bun rezultat electoral din istoria sa. Partidul a câștigat scrutinul, dar nu a atins majoritatea absolută în parlamentul regional. Pentru a prelua efectiv conducerea landului, are nevoie fie de un partener de coaliție, fie de o altă formulă care să îi asigure voturile necesare, potrivit DW.com.

Problema este că un asemenea partener nu există, cel puțin în configurația politică actuală.

Chiar Ulrich Siegmund, principalul candidat al AfD în Saxonia-Anhalt, recunoaște dificultatea, deși interpretează rezultatul scrutinului drept o legitimare politică pentru preluarea conducerii landului.

„Rezultatul AfD reprezintă un mandat clar de a guverna”, a declarat Ulrich Siegmund.

Politicianul spune că, în acest moment, nu vede niciun potențial partener de coaliție, dar lasă deschisă posibilitatea unor schimbări în zilele următoare.

„Nu știu dacă există deputați care ar putea spune: «Gata, nu mai intru în jocul ăsta». Se pot întâmpla încă multe lucruri”, a declarat Ulrich Siegmund.

Conducerea federală a partidului nu intenționează să renunțe la tentativa de a prelua guvernarea.

„Ulrich Siegmund va candida cu siguranță pentru funcția de premier al landului în parlamentul regional. Atât este cert”, a declarat Tino Chrupalla, copreședintele AfD.

Siegmund evocă inclusiv noi alegeri: „Am obține 50% sau 55%”

Dacă negocierile nu vor permite formarea unui guvern, liderul regional al AfD pune pe masă inclusiv scenariul revenirii la urne.

„În cel mai rău scenariu, pur și simplu ar avea loc noi alegeri, iar atunci am obține 50% sau 55%”, a declarat Ulrich Siegmund.

Organizarea unor noi alegeri ar depinde, de asemenea, de eșecul procesului politic și de procedurile constituționale aplicabile în land, astfel că scenariul anticipatelor nu este în acest moment unul automat.

AfD încearcă să profite însă de diferența uriașă față de adversarii săi pentru a pune presiune asupra celorlalte partide. De cealaltă parte, acestea trebuie să găsească o formulă capabilă să producă o majoritate fără câștigătorul scrutinului.

Matematic, există o asemenea variantă, dar politic este extrem de dificilă.

O majoritate fără AfD ar obliga rivalii să treacă peste propriile linii roșii

Singura formulă care ar putea reuni suficiente mandate fără AfD presupune o alianță între toate celelalte partide reprezentate în parlamentul regional.

O asemenea construcție se lovește însă de incompatibilități politice majore.

CDU exclude o coaliție atât cu AfD, cât și cu Die Linke, în baza liniilor politice stabilite anterior de partid. Poziția complică inclusiv posibilitatea formării unui guvern minoritar condus de creștin-democrați.

Un rol decisiv ar putea reveni Alianței Sahra Wagenknecht (BSW), care dispune de cinci mandate și ar putea deține balanța puterii în viitorul parlament regional.

Conducerea BSW a exclus însă susținerea CDU, reducând și mai mult opțiunile disponibile pentru construirea unei majorități alternative.

În urma alegerilor, actuala coaliție formată din CDU, SPD și FDP își încheie mandatul politic.

Saxonia-Anhalt nu va rămâne însă fără Executiv pe durata negocierilor. Sven Schulze, actualul premier al landului, și membrii cabinetului său vor continua să conducă administrația în regim interimar până când parlamentul regional va reuși să aleagă un nou premier.