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Bolojan profită de începutul noului an școlar pentru a se lăuda cu „unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație”. Pe ce proiecte au fost alocate 2,5 miliarde de euro, inclusiv bani din PNRR

Flavius Niculescu
Bolojan profită de începutul noului an școlar pentru a se lăuda cu „unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație”. Pe ce proiecte au fost alocate 2,5 miliarde de euro, inclusiv bani din PNRR
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Prim-ministrul demis Ilie Bolojan a postat luni, 7 septembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj cu prilejul începerii noului an școlar. În postarea publicată, premierul afirmă că, în acest an, școala debutează odată cu „finalizarea unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație”. Este vorba de o alocare de peste 2,5 miliarde de euro, bani obținuți prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și suplimentați din bugetul de stat.

În ce au fost investite cele 2,5 miliarde de euro / „Beneficiile se văd generație după generație”

În postarea publicată pe Facebook, prim-ministrul demis la începutul lunii mai a explicat de ce face referire la „unul dintre cele mai mari programe de investiții”. Pe scurt, cele 2,5 miliarde de euro au fost investite în construirea de noi creșe, în modernizarea sălilor de curs, în digitalizare, respectiv în formarea cadrelor didactice.

„Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație: peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național. Ce a însemnat asta?

  • Modernizarea sălilor de clasă: Mobilier nou și echipamente în peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare, din peste 4.000 de școli;
  • Un salt digital pentru licee: Peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente;
  • Creșe noi pentru copii: Au fost construite peste 100 de creșe, cu peste 6.600 de locuri noi pentru copii;
  • Susținerea învățământului profesional: Au fost construite și dotate 7 campusuri pentru învățământul dual;
  • Fonduri pentru echitate: Peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului școlar, astfel încât cât mai mulți elevi să aibă acces la o educație de calitate, indiferent de zona în care locuiesc;
  • Pregătirea profesorilor: Peste 95.000 de profesori au fost formați în pedagogie digitală, pentru ca noile echipamente să fie folosite cât mai bine în procesul de învățare.

Alocările pentru educație sunt investiții ale căror beneficii se văd generație după generație”, scrie Ilie Bolojan.

Sursa foto: Mediafax

Ce mesaj le transmite premierul demis elevilor, părinților și profesorilor, în prima zi din noul an școlar / „Răbdare și putere”

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate. Părinților le doresc răbdare și putere pentru a-i susține pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulțumesc pentru că își fac meseria cu dedicare, zi de zi”, transmite Ilie Bolojan.
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