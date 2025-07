Nicușor Dan, despre acuzațiile din partea CSM: Este o chestiune de zile până semnez PENSIONĂRILE magistraților

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că va semna în câteva zile decretele de pensionare pentru magistrați și că nu există o „răzmeriță” în această chestiune, ci o chestiune administrativă.

Nicuşor Dan a fost întrebat despre acuzaţiile pe care i le aduce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), având în vedere că nu a semnat hărtiile referitoare la pensionarea sau numirea unor magistraţi.

Președintele a mai spus că a primit „vreo 40-50 de cereri de pensionare”.

„M-am uitat la ele, am văzut că cererile sunt incomplete, adică au o rezoluție, nu știu cum se numește actul administrativ al CSM, dar nu și toate actele. Am solicitat ca dosarele să fie completate. Asta s-a întâmplat. Deci în momentul acela dosarele au venit complete și cele care veniseră inițial au fost completate. Ele au venit la mine după ce le-au verificat și colegii mei acum două-trei săptămâni, am încercat în perioada aceasta dar nu am avut timp să mă uit pe ele. E o chestiune de zile până să le semnez, nu este un război, răzmeriță, pur și simplu o chestiune administrativă”, a adăugat el.